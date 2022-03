EXCLUSIV. Laura Bruma a lansat prima ei piesă în engleză, dedicată refugiaților din Ucraina! Are un mesaj sfâșietor: ”Am simțit nevoia să cânt”

In articol:

Laura Bruma este una dintre cele mai cunoscute artiste din România! Cântăreața a devenit celebră, în urmă cu mulți ani, pe vremea când colabora alături de Copilul De Aur. Laura a făcut o pauză de ani buni din muzică, însă de ceva vreme a revenit cu forțe bune.

Aceasta lansează hit-uri pe bandă rulantă, alături de artiști cunoscuți, piesele ei având locuri bune în trendingul românesc de pe YouTube.

Laura Bruma [Sursa foto: Instagram]

Laura Bruma, mesaj sensibil pentru refugiații din Ucraina

Laura Bruma a lansat, seara trecută, o piesă dedicată refugiaților din Ucraina. Melodia are un impact foarte puternic, emoționant care a impresionat foarte mulți internauți. ” Felicitări Laura, trist, dar adevărat! Păstrați-va credința și hai sa ne rugam pentru ei! Doamne ajuta/ Asta da melodie!asta inseana sa fi artist cu bun simt,care vroia sa transmita un mesaj si sa incurajeze poporul care sufera!Pana acum am avut doar un nod in gat nu am putut sa plang pentru ca nu imi venea sa cred ceea ce vad,dar acum au inceput sa imi curga si lacrimi amare cu ajutorul Laurei!Ma inclin in fata ta!/ Respect! Superba piesa și interpretarea! Felicitari Laura pt tot ceea ce ne oferi!”, sunt doar câteva dintre mesajele internauților.

Piesa respectivă se numește ”Ukraine” și este prima dată când Laura Bruma cântă în limba engleză. Celebra artistă ne-a mărturisit că această piesă a venit spontan, pentru că a simțit nevoia să cânte, să transmită un mesaj sensibil, pe care-l avea în suflet, pentru refugiații

”Nu m-am gândit prea mult la această piesă, s-au adunat prea multe sentimente în ultimele zile în sufletul meu. Am simțit nevoia să cânt, să încurajez acești oameni, să contribui cumva...e un mesaj motivațional, dacă aș putea să-l numesc așa, însă nu știu dacă-i cel mai potrivit. Românii sunt destul de emoționați și am primit un feedback pozitiv, dar este multă emoție într-adevăr. Este și pentru prima oară când cânt în limba engleză, dar m-am gândit că așa este cel mai bine, ca să înțeleagă toată lumea mesajul”, a declarat Laura Bruma, pentru WOWbiz.ro