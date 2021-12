EXCLUSIV. Laurențiu Reghecampf, prima reacție după apariția unor stenograme în care ar amenința o femeie. Celebrul antrenor neagă acuzațiile aduse: ”Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o”

In articol:

Ghinionul se ține scai de Laurențiu Reghecampf, fiind implicat într-o nouă discuție atât în mediul online, cât și în presă. Acesta a vorbit pentru WOWbiz.ro despre stenogramele apărute în mai multe ziare din România. Celebrul antrenor de fotbal ne-a dezvăluit faptul că el nu are nimic de comentat, pentru că nu a amenințat pe nimeni.

Tehnicianul Universității Craiova este de părere că acele stenograme reprezintă cea mai mare prostie pe care el a auzit-o vreodată.

" Nu, nu... Cred că este cea mai mare prostie pe care am auzit-o până acum. Nu am ce să comentez sub nicio formă la această discuție. N-am nimic de comentat la așa ceva, chiar nu am amenințat pe nimeni", ne-a spus Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, unul dintre cei mai buni antrenori români

Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fotbal din România. După ani în care a pregătit jucători din Emiratele Arabe, acesta s-a întors pe meleagurile românești, în Bănie, acolo unde se bate la titlu, fiind tehnicianul Universității Craiova. Deja antrenorul are un mare succes în Craiova, acolo unde a fost primit foarte bine la echipa lui Mihai Rotaru.

Fanii echipei de fotbal îl îndrăgesc tare mult pe Reghe și se bucură că acesta a ales să revină la Craiova, acolo unde a mai fost antrenor acum mulți ani. După o lungă perioadă în care a fost stabilit departe de România, Laurențiu Reghecampf pare că nu mai are planuri să se întoarcă în străinătate. Antrenorul a spus-o de nenumărate ori că vrea să facă performanțe aici, cu Universitatea Craiova, echipa lui de suflet.

Lucrurile par să se împlinească pentru Reghecampf și cine știe, poate va lua și titlul cu echipa pe care o antrenează.