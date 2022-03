EXCLUSIV! Lecție de omenie de la un profesor universitar! După ce pleacă de la catedră este trup și suflet pentru cei din Ucraina: „Este un semn că societatea are viață!”

In articol:

Complet schimbat de cele văzute și auzite în adăpostul din Gara de Nord, profesorul Alexandru Popa ne-a mărturisit că el și soția lui fac tot ce le stă în putere să-i ajute pe ucraineni la nevoie.

Alexandru Popa, profesor universitar la Facultatea de Matematică din București: „S-a pierdut atâta dragoste cu acest război!”

Acesta vede în tragedia din aceste săptămâni o șansă de a arăta fața umană a societății românești.

Alexandru Popa a simțit nevoie de a-i ajuta pe ucrainenii în suferință din primele zile ale războiului de peste graniță, însă nu și-a imaginat niciodată că va pune atât de multă pasiune în adăpostul din Gara de Nord. Entuziasmul voluntarilor de acolo și poveștile incredibile ale celor care caută un refugiu, fie el și unul temporar, în țara noastră l-au convins să se implice total.

„Citeam știrile. Plângeam! Nu știam ce să fac să opresc nenorocirea asta. Am fost să donez sânge și, după, am simțit că trebuie să fac ceva mai mult, să ajut cumva. Am văzut pe site-ul ISU ce se întâmplă în Gara de Nord, am mers să-mi donez costumul de schi și am întrebat cum putem să ajutăm. Mi s-a dat o vestă portocalie și am început aventura. Am venit cu soția mea. Ea a ajutat mai mult la bucătărie, că nu știe rusă.(...) În prima zi, când am plecat cu metroul, plângeam ca un copil mic! Soția mea a început să plângă și ea a doua zi! N-are cum să nu te miște când vezi copii de un an, doi...am văzut ieri o femeie de 85 de ani, din Odesa, în cărucior cu rotile. Este inimaginabil! Cum să-ți lași casa, tot, și să pleci la vârsta asta?! Eu visez toți ochii după ce îi ajut și văd oameni care mă iau în brațe, încep să plângă...au nevoie de dragoste! S-a pierdut atâta dragoste cu acest război și oamenii au nevoie de încredere! Se agață de orice urmă de speranță!”, le-a spus profesorul Alexandru Popa jurnaliștilor WOWbiz.

Alexandru Popa: „Noi am făcut o minune care răstoarnă nenorocirea asta!”

Alexandru Popa este un om care a călătorit mult, inclusiv în zone cu regimuri opresive cum este cel din Coreea de Nord. Imaginile care continuă să vină din orașele ucrainene pe timp de război l-au revoltat mai tare decât orice a văzut până acum în aventurile sale prin lume. Acum, împreună cu ceilalți voluntari din Gara de Nord, Alexandru

„Am făcut doctoratul în Marea Britanie. Am locuit în Finlanda, unde am fost tot profesor, după în Cehia și Kazahstan. Am vizitat inclusiv Coreea de Nord. Am trăit un an jumate în Kazahstan, unde am învățat rusă singur, la un nivel mediu. Am făcut și treaba asta, mi-am dat haina jos și, cot la cot cu studenți, avocați și așa mai departe, am făcut minunea aceasta uniți, ca o echipă. Cu tot necazul care se întâmplă în lume, noi am făcut o minune care răstoarnă nenorocirea aceasta.(...) Nu mă așteptam să fie atât de grav, să fie atât de mulți oameni! Au fost zile în care am fost pe buza dezastrului! În cinci ore, nu stăteai 30 de secunde. De câteva zile, lucrurile s-au mai stabilizat. Am stat și până la 4 dimineața, până când am simțit că nu mai pot! Abia aștepam să plec după serviciu, pentru că știu că e nevoie!(...) Este un semn că societatea are viață, că putem să ne organizăm, există speranță!”, a mărturisit Alexandru Popa.