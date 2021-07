EXCLUSIV Legătura neștiută dintre Cristina Nedelcu, fosta concurentă de la Exatlon, și Faimoasa Alexandra Stan: "O prietenie destul de apropiată"

In articol:

Cristina Nedelcu, fosta concurentă de la Exatlon, a fost invitată, astăzi, în platoul WOWbiz, unde a vorbit despre participarea la emisiunea fenomen. A povestit despre momentele în care a decis să este momentul să ia parte la această competiție, dar și despre legătura neștiută dintre ea și Alexandra Stan.

Cristina Nedelcu, declarații despre Exatlon

Faimoasa Cristina Nedelcu ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum a acceptat propunerea de a participa la Exatlon. Se pare că gimnasta trece printr-o perioadă destul de dificilă, după ce tatăl ei s-a stins din viață, chiar în mâinile ei.

Au urmat momente extrem de dificile, în care nu înțelegea în ce punct se află și ce va urma. Însă, într-o zi, s-a întâmplat să fie contactată de echipa Exatlon și a acceptat imediat oferta. Recunoaște că este o experiență pe care o prețuiește extrem de tare și cu care se mândrește peste tot.

"Pentru mine, Exatlonul a fost o conjunctură, pentru că veneam după o perioadă extrem de grea în viața mea. Tatăl meu murise în mâinile mele. Avusesem o perioadă de negare, eram puțin out și sinceră să fiu eu nu urmărisem primul sezon, dar simțeam nevoie de a mă rupe de realitatea mea, de a face ceva total diferit. Exatlon a fost șansa mea, când am fost sunată să particit, eu am sunat-o pe Corina, sora mea, și am întrebat-o despre ce e vorba. Dar da, a fost o experiență pe care o prețuiesc foarte mult și cu care mă mândresc", ne-a dezvăluit Cristina Nedelcu.

În continuare, sportiva a mai adăugat faptul că ea a fost cea care a antrenat-o pe Alexandra Stan pentru Survivor România. Despre Faimoasă, Cristina spune că este o femeie extrem de puternică, însă nu a demonstrat tot în competiție.

Alexandra Stan[Sursa foto: Captură YouTube]

"Am antrenat-o pe Alexandra (n.r- Alexandra Stan). Alexandra este foarte puternică, chiar dacă de acolo nu s-a văzut. Ea a fost foarte temătoare pe trasee, însă în sală e foarte puternică. Își dorea să slăbească puțin înainte de Survivor, însă am sfătuit-o să nu facă asta, oricum avea să facă asta acolo. Eu am fost foarte mândră de ea, cât timp a fost în competiție am și votat-o. Mie îmi place de ea, este un om integru, îmi place de ea ca artist și am și o prietenie destul de apropiată cu ea", a mai adăugat Cristina Nedelcu.