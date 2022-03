EXCLUSIV! Liviu Guță recunoaște! Este sau nu singur? "Abia am divorțat de-a doua soție"

In articol:

Liviu Guță este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară. Chiar dacă este cântăreț de manele, acesta a mai abordat și alte genuri muzicale precum folclorul. Reușește să câștige constant simpatia fanilor, prin sufletul pe care îl pune în interpretarea melodiilor, dar și carisma pe care o are și o folosește ori de câte ori are ocazia.

Liviu Guță, surpriză pentru mama lui

Liviu Guță a lansat de-a lungul timpului hit după hit, începându-și cariera muzicală de la o vârstă fragedă. Cea care i-a insuflat această pasiune este mama sa, a cărei vis a fost să devină cântăreață. Cum nu s-a îndeplinit, fiul ei a pășit în acest domeniu și a făcut-o mândră. Invitat în emisiunea [email protected], moderată de Ștefan Ciuculescu și Sorin Pușcașu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Liviu Guță a dezvăluit o surpriză recentă pe care i-a făcut-o mamei lui, cu care a reușit să o emoționeze teribil.

Citeste si: Bijuteriile pe 4 roți ”uitate” în Iași, după războiul din Ucraina. Aeroportul, expoziție în aer liber. Un Rolls Royce Wraith este vedetă (FOTO)- bzi.ro

"Mama mea a avut un vis foarte mare, când era copilă și avea 13-14 ani, să cânte. Tocmai de aceea, pe ea o moștenesc. În afara faptului că darul meu e de la Dumnezeu, mama mea și-a dorit foarte mult să cânte. Părinții în 1956 nu prea aveau posibilități, cum erau vremurile atunci. I-am îndeplinit un vis acum mamei mele. Am făcut o piesă cu ea, o melodie populară, nu manele, pentru că eu cânt toate genurile muzicale și ar fi fost păcat să nu cânt cu ea o piesă.(...) E cam târziu, dar mă bucur că am putut să îi îndeplinesc visul și sunt foaret fericit. Când intru pe TikTok, mă pune să pun piesa cu ea. Îi e drag. Are o voce foarte frumoasă mama mea.", a declarat Liviu Guță, în platoul WOWbiz.

Citeste si: Liviu Guță divorțează pentru a doua oară! El și actuala parteneră de viață se despart după un an de căsnicie: „Fosta mea soție mi-a zis că sunt fraier că m-am grăbit”

Are sau nu Liviu Guță iubită?

În urmă cu ceva timp, Liviu Guță și a doua lui soție au divorțat, luând decizia să meargă pe drumuri separate. Acum, statutul amoros al manelistului a rămas incert, din cauza faptului că este discret când vine vorba de viața sentimantală. Tot în cadrul aceleiași emisiuni, întrebat despre acest subiect, Liviu Guță a decis să rupă tăcerea și să recunoască dacă este sau nu într-o relație.

"Nu am o persoană iubită. Abia am divorțat de a doua soție, deci nu am încă o iubită. O să îi fac o dedicație mamei mele, pentru că e prima iubire din viața mea și anume: "Draga mea mamă, să știi că te iubesc mult de tot, îți mulțumesc pentru creșterea pe care mi-ai dat-o, îți mulțumesc pentru că ești lângă mine mereu și te iubesc mult de tot.", a mărturisit Liviu Guță, în emisiunea [email protected]