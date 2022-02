EXCLUSIV. Liviu Puștiu are în continuare nevoie de îngrijirile medicului, după ce a fost rănit într-un accident: ”O să trebuiască să merg în Turcia”. Manelistul, detalii în premieră despre starea lui de sănătate

In articol:

Liviu Puștiu a oferit detalii exclusive pentru WOWbiz.ro, despre starea lui de sănătate la câteva zile de la accidentul grav în care a fost implicat. Cunoscutul manelist ne-a mărturisit că se simte mai bine acum, însă are în continuare nevoie să meargă la medic, pentru îngrijiri.

Mai precis, artistul spune că trebuie să facă infiltrații, pentru că are meniscul rupt, iar cartilajele s-au dus în urma impactului grav prin care a trecut. Liviu Puștiu se gândește să meargă eventual în Turcia, pentru infiltrațiile de care are nevoie.

” Sunt ok acum, trebuie să fac niște infiltrații că s-a rupt meniscul, nu mai am cartilajele între oase, e destul de grav, dar o să fie ok. Din ce în ce mai bine...dacă mai merg mai mult, trebuie cârje. Nu pot să-mi forțez foarte mult piciorul, dar am evitat să merg pe jos și n-am mai folosit. Am avut un eveniment în Tel Aviv, trebuia să plec, n-am mai plecat, o să plec cred că în martie, după ce mă refac cât de cât cu piciorul, o să plec din nou. Sunt mai bine, trebuie să merg la medic sau eventual o să trebuiască să merg în Turcia, nu știu sigur dacă se poate la noi în România. Să fac niște infiltrații ca să-mi crească cartilajul dintre oase înapoi, că de la impactul ăla puternic, când am pus piciorul pe frână, s-a cam tocit tot cartilajul dintre oase și e destul de grav. Nu pot să merg așa, nu pot să stau așa. E os pe os acolo”, ne-a spus Liviu Puștiu.

Mașina în care se afla acesta este avariată, aproape de daună totală. ”Mașina e avariată grav, e aproape daună totală. E mașina soției. A fost vina celuilalt șofer, n-a cedat trecerea, a venit cu viteza din partea dreaptă..eu mergeam regulamentar pe un drum cu sens unic și am intrat unul într-altul. Ne-am făcut praf. Mașina soției e aproape daună totală”, ne-a dezvăluit Liviu Puștiu.

Urmează câteva ”bombe” muzicale din partea lui Liviu Puștiu

Cunoscutul cântăreț de manele a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz, că are mai multe piese pregătite și că urmează la sfârșitul acestei luni un proiect foarte bun, care o să-i lase pe toți mască! ”Am câteva piese cu Costi, o să apară pe rând, prima apare luna asta, la sfârșitul lunii apare prima piesă, o să fie ceva tare”, a conchis Liviu Puștiu.

