EXCLUSIV! Lukashenko dă de gol planul armatei ruse în fața întregii lumi! Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu despre un potențială operațiune în Transnistria: „Este un război psihologic”

Schema invaziei, prezentate de Lukashenko, marți, în fața consiliului de securitate din Belarus, pare să indice o potențială mișcare a armatei care a invadat Ucraina în Transnistria, un teritoriu separatist, în care se află soldați ruși și depozite de muniție.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM