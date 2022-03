EXCLUSIV! Lumea e în continuă schimbare, dar Paula Seling e la fel mereu! Artista ne-a dezvăluit secretul unui păr de invidiat și cum reușește să rămână neschimbată de atâția ani! "Mă feresc de trenduri"

In articol:

Paula Seling este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Are o carieră lungă, știind clar cum funcționează industria muzicală.

De ce Paula Seling nu și-a făcut nicio schimbare de-a lungul anilor?

Participările ei la Eurovision au fost unele dintre cele mai mari proiecte ale sale, unde lumea a văzut cu adevărat cât de talentată este Paula Seling.

Paula Seling arată impecabil la cei 43 de ani ai săi. Așa a arătat dintotdeauna. Deși vremurile s-au schimbat, trendurile au evoluat, ea a rămas aceeași indiferent de situație. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, cântăreța a dezvăluit motivul pentru care nu a mers în pas cu tendințele și a făcut mereu așa cum i-a dictat inima.

"Mereu am încercat să fac lucrurile ce-mi alintă sufletul, lucruri în care cred, lucruri ce au puterea să schimbe ceva în oameni și atunci am încercat să mă feresc de ceea ce trebuie făcut pentru a fi în trenduri și m-am ținut de ceea ce am vrut să fac, ceea ce simt să fac și ceea ce simt că mișcă atât în mine, cât și în cei care mă ascultă, publicul meu.", a declarat Paula Seling, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Paula Seling dezvăluie secretul părului ei lung și sănătos

Artista a fost mereu complimentată pentru părul ei lung și sănătos. În premieră, Paula a spus care este este secretul cu care și-a întreținut podoaba capilară intactă, atât de mult timp, dar și ce stil de viață are în prezent.

"Acum e cam lung o să trebuiască să îl mai tai. În general îmi place părul lung, îmi place să fie mătăsos, tot timpul îl tratez cu tratamente, tot timpul am grijă de el. Sper să îl țin așa nevopsit și nealterat mereu, rareori îi aplic placă sau alte lucruri care să îl agreseze, dar în general îmi place să am grijă de el, să mănânc sănătos și asta se vede, cred.", a mărturisit Paula Seling, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Paula Seling, adevărul despre noua piesă lansată

Recent, Paula Seling a lansat o piesă de-a dreptul emoționantă, cu versuri profunde. Aceasta a spus povestea din spatele melodiei, care este este fabuloasă.

"Piesa a luat naștere pe baza unui tandem de idei, am scris-o în urmă cu vreun an și am încredințat-o unui textier pentru a-i face versurile. Are și varianta în limba engleză, ce urmează a fi scoasă și înainte să lansez piesa pe piață, ea afost ascultată de altcineva, care a simțit să îi facă un remix. Remixul de află deja online, cu un videoclip al său, iar apoi am lansat piesa, iată.", a explicat Paula Seling, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.