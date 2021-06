EXCLUSIV Mama Geta, dezvăluiri despre momentul în care a venit pe lume nepoțelul ei: ”Daniela, săraca, a leșinat chiar după naștere”

Mama Geta [Sursa foto: Captură Video] 19:29, iun 18, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Mama Geta a vorbit despre primul ei nepoțel, care a venit pe lume ieri, într-o clinică privată din Cluj. Daniela Iliescu si Culiță Sterp au devenit părinți pentru prima dată! Băiețelul lor a avut 4 kg la naștere și 55 de cm. Daniela a născut pe cale naturală și se pare că a întâmpinat și câteva probleme.

Mama Geta ne-a mărturisit în exclusivitate că Daniela a leșinat după ce a născut.

Citeste si: Mama Geta a vorbit despre nunta lui Culiță Sterp cu Daniela Iliescu: „Dacă ajută Dumnezeu, nici la anul”

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

”Ieri pe la 11 mi-a scris mie..ea râdea, dar după aceea i-a pierit râsul. Daniela se simte foarte bine, chiar azi dimineata am vorbit cu ea, mi l-a aratat si pe cel mic, dar mna saraca la nastere a lesinat, chiar dupa nastere...pentru că nu stiu cum sa va spun, ea a fost la o clinica particulara si a fost sub supraveghere poate la mai multe cadre medicale, dar fiind sarcina asa mare, prima sarcina, nu stiu...Pe Daniela a facut-o mama ei de 5 kg200 de grame. Si natural..pe timpul nostru nu se nastea cezariana”, a mărturisit Mama Geta, la Ștafeta Mixtă.

Mama Geta[Sursa foto: Captură Video]

Mama Geta a plâns de bucurie

Familia lui Culiță este foarte emoționată de când a venit pe lume noul membru al familiei. Mama Geta a recunoscut ca a plâns de bucurie când și-a văzut în poze nepoțelul, iar acum abia așteaptă să-l strângă în brațe.

Citeste si: Cu ce probleme se confruntă Ileana Sterp, sora lui Culiță, de când a devenit mămică: ”Carla are durerile acestea de burtică...e urât s-o vezi plângând”

” Am plâns de bucurie, abia mi-am revenit azi. Sunt bucuroasă de nu mai pot, că-i baiat și așa mare, și părul e mare la el. Are un păr de îi facem codițe. Atât i-am multumit lui Dumnezue ca l-a putut naste. Culita se topeste dupa el, Culita nu mai poate. Sunt sigura ca a plans mult. Duminica o sa vina aici la Hateg, la inceput o s-o mai ajute mama ei. Dupa se vor muta amandoi”, a mai spus mama