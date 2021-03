EXCLUSIV! Mama Geta, dezvăluiri emoționante despre divorțul lui Culiță Sterp: „L-am pus să își ceară iertare în fața lui Carmen”

In articol:

Culiță Sterp de la Survivor România este un familist convins! El face parte dintr-o familie numeroasă, având două surori și încă un frate. Mama Geta s-a ocupat intens de creșterea lor și este foarte mândră de fiecare în parte. În aceast perioada în care Culiță Sterp este plecat în Republica Dominicană, mama Geta se gândește mereu la fiul ei.

Invitată în platoul WOWBIZ, ea a făcut mai multe declarații neașteptate.

Mama Geta a dezvăluit că deși este foarte mândră de fiul ei, a existat și o perioadă în care a suferit foarte mult din cauza deciziilor pe care le-a luat. Mama Faimosului a mărturisit că divorțul artistului de Carmen de la Sălciua a afectat-o foarte mult și nici până în ziua de astăzi nu știe cum s-a produs ruptura. Ea a mărturisit în exclusivitate pentru WOWBIZ că l-a pus să își ceară iertare în fața ei.

„Sunt foarte mândră de el. M-am supărat pe el atunci când a avut divorțul. Am și plâns și chiar am suferit. Eu sunt foarte statornică și îmi place așa dacă ai jurat în fața lui Dumnezeu, să îl respecți pe Dumnezeu prima dată. L-am pus să își ceară iertare și în fața lui Dumnezue și în fața lui Carmen că i-a greșit. Până la urmă a greșit și ea și nu știu cum s-a întâmplat ruptura. Eu măcar acum mă gândesc că îi dă Dumnezeu minte. A doua șansă i-a dat Dumnezeu. Trebuie să te îngrijești de ce îți dă Dumnezeu în viață, eu pe principul ăsta sunt, nu de ce îți oferă prietenii sau prietenele”, a declarat mama Geta.

Carmen de la Sălciua și mama Geta încă țin legătura [Sursa foto: Captura Video]

Carmen de la Sălciua, despre relația cu mama lui Culiță Sterp: „Nu am în suflet răutăți”

Chiar dacă mariajul alături de Culiță Sterp a ajuns la final, Carmen de la Sălciua le-a dezvăluit urmăritorilor ei de pe Instagram că încă ține legătura cu mama artistului.

„Da! Din când în când! Eu nu am în suflet răutăți față de nimeni! O respect pe ea, cât și pe fete, ne-am înțeles foarte bine, am făcut parte din familia lor o perioadă și după cum bine știți am încercat să fiu rezervată și în acel „scandal” de atunci și asta pentru că am știut că timpul va vindeca rănile”, a scris Carmen de la Sălciua la secțiunea de stories de pe Instagram.