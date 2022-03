EXCLUSIV. Manuela de la Puterea Dragostei a dat tot din casă: ”Îmi doream băiat”. Cum i s-a schimbat viața, după ce medicul i-a spus că o să aibă fetiță

In articol:

Manuela de la Puterea Dragostei a făcut dezvăluiri sincere în emisiunea Corneliei Ionescu, despre momentul în care a aflat că va avea o fetiță. Viitoarea mămică își dorea un băiețel, însă n-a știut niciodată motivul. La nouă săptămâni de sarcină, bruneta a mers la control, iar medicul i-a spus un secret: că va avea o fetiță! Totuși, ginecologul a sfătuit-o pe Manuela să țină acest lucru pentru ea, căci nu e foarte sigur.

Ei bine, după ce a ieșit din cabinet fosta concurentă de la Puterea Dragostei a sunat toată familia și le-a dat frumoasa veste.

Manuela Oprișiu va naște prin cezariană

Manuela Oprișiu a mărturisit că se gândea că va avea un băiețel, însă vestea că va fi fetiță a bucurat-o extrem de tare. Bruneta se bucură acum mult mai mult pentru că va avea o fetiță și nu un băiețel, așa cum a simțit prima dată. Aceasta s-a pregătit intens pentru venirea pe lume a micuței ei, dezvăluind că trebuie să nască cât mai curând.

”O să nasc prin cezariană. Ca să fiu foarte sinceră, îmi doream băiețel. Îmi doream băiețel, nu știu de ce. Aveam sentimentul ăla că vreau băiat. Am fost la nouă săptămâni la control și mi-a zis domnul doctor să nu zic la nimeni, pentru că nu este singur, că s-ar putea să am fetiță. Când am auzit, i-am spus că nu spun. Când am ieșit din cabinet, am sunat pe toată lumea și le-am zis că am fetiță. Cum nu era sigur, eu totuși mai aveam speranță că s-a înșelat. Când am avut 14-15 săptămâni, mi s-a confirmat și mi s-a spus că este fetiță sută la sută. Atunci am zis, bine, asta este, așa vrea Dumnezeu. Mă simțeam așa vinovată, că dacă am făcut păcat că mi-am dorit băiat. Dar uite că acum mă bucur mult mai mult”, a spus Manuela Oprișiu.