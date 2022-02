EXCLUSIV. Manuela de la Puterea Dragostei se pregătește de marea întâlnire cu fetița ei! Cum i-a aranjat camera micuței, ce urmează să vină pe lume

In articol:

Manuela de la Puterea Dragostei este nerăbdătoare să-și strângă în brațe fetița, ce urmează să vină pe lume cât mai curând. Frumoasa brunetă este însărcinată pentru prima dată, având parte de cele mai unice momente și sentimente. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D s-a pregătit intens pentru venirea pe lume a minunii ei, pe care o va chema Ozana Maria.

Manuela ne-a arătat primele imagini cu camera micuței ei, unde totul este aranjat pentru Ozana.

Viitoarea mămică a cumpărat toate cele necesare, un cărucior, scaun de mașină, hăinuțe, suzetă incripționată cu inițialele copilei, dar și pătuțul roz, unde este așezată o iconiță, care să o protejeze de toate cele rele pe micuța ce urmează să se nască. Nu i-a mai rămas decât să aștepte să-și strângă la piept minunea!

Pătuțul micuței [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Manuela Oprișiu, primele declarații despre sarcină

Manuela de la Puterea Dragostei a fost prezentă prin legătură video în emisiunea Corneliei Ionescu, unde a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre perioada de sarcină.

Frumoasa brunetă a menționat că s-a îngrășat 30 de kilograme până acum, în sarcină, însă susține că nu-și face griji pentru asta, căci le va da jos după ce minunea ei se va naște.

” 30 de kilograme m-am îngrășat, dar am și retenție de apă. Sunt foarte umflată, și mâinile și picioarele, și la față, se și vede. Mă deranjează acum pentru că mi-e greu mie, niciodată nu am fost o femeie plinuță, ba din contră am fost super slim mereu, iar dintr-odată să mă trezesc cu 30 de kilograme în plus...mi-e destul de greu. Dar nu-mi fac griji pentru că știu că după ce o să vină bebelina pe lume, o să le dau jos, o să revin la silueta mea”, a spus Manuela despre kilogramele în plus pe care le-a luat.

Manuela si Cornelia Ionescu

De altfel, Manuela își dorește ca fetița să aibă caracterul și personalitatea ei, însă speră să nu pună suflet mult pentru oamenii care nu merită.

