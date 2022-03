EXCLUSIV. Maria Constantin a răbufnit! Răspunsul dur la atacul fără precedent venit din partea Biancăi Drăgușanu: "Este mai puțin important dacă este fake sau nu, când nu ai ce pune copiilor pe masă"

In articol:

Maria Constantin a vorbit pentru prima dată despre afirmația controversată făcută de Bianca Drăgușanu la adresa ei. Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu spunea, într-o emisiune de zilele trecute, că ținuta pe care o poartă cântăreața este fake sută la sută. Bianca a recunoscut faptul că Maria Constantin este o femeie foarte frumoasă, însă a punctat că hainele din fotografia respectivă nu sunt originale, ci ar fi un fake după

un brand de lux.a spus Bianca Drăgușanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca Dragusanu si Maria Constantin [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria Constantin, prima reacție după declarațiile Biancăi Drăgușanu

Celebra cântăreață a vorbit pentru WOWbiz.ro despre acest subiect pe care a dorit să-l lămurească. Maria Constantin susține că a purtat acea ținută, pentru că a vrut să ajute cu o postare pe Instagramul ei, pe o tânără mămică care are o afacere cu haine. Artista este de părere că nu contează dacă acele haine sunt originale sau fake, ci doar gestul pe care l-a făcut, de a ajuta o mamă, cu doi copii, în afacerea ei.

Maria Constantin [Sursa foto: Captură YouTube]

De altfel, Maria Constantin ne-a dezvăluit că în România este deja un trend acest lucru, să porți ținute care aparțin unor branduri luxoase, dar care să nu fie originale. Cântăreața subliniază că este alegerea fiecăruia ce poartă sau nu. Ba mai mult decât atât, Maria Constantin ne-a mărturisit că fiecare poartă haine de la un brand comun sau unul de lux, în funcție de buget. Aceasta crede că o ținută poate să fie perfectă și cu bani puțini.

” Eu nu am treabă cu lucrurile astea, eu pur și simplu hainele respective le-am luat pentru că am vrut să o ajut pe o fată, care se descurcă foarte greu și care are doi copii de crescut, iar hainele respective le aduce fata. De unde le aduce, este strict problema ei. Eu am vrut să o ajut, să-i fac o postare, ca oamenii să cumpere de la ea. Asta a fost sugestia pe care am făcut-o eu. Acum prea puțin important este dacă este fake sau nu este fake, mai ales în momentul în care nu ai ce pune copiilor pe masă să mănânce. Eu asta am făcut. Am vrut să o ajut pe o fată, care-mi este dragă. Eu admir femeile care sunt independente, care vor să se descurce singure și tocmai de asta am vrut să o ajut. E prea puțin important dacă hainele alea sunt fake sau sunt originale.

Este o modă. Eu, de exemplu, dacă nu-mi permit să cumpăr niște haine de firmă, mai bine îmi cumpăr niște haine normale, care nu trebuie să aibă neapărat inscripționat un brand sau eu mai știu ce. Deci eu sunt de principiul că mai bine cumpăr ceva normal, pe bugetul pe care mi-l permit și astfel o să arăt tot timpul perfect. Dar numai că în România este trendul acesta, inclusiv și cei care vând la magazin au haine de brand sau eu mai știu ce firme. Ăsta este un trend în România. Eu pur și simplu n-am vrut decât să o ajut pe fata respectivă. Foarte multe fete se îmbracă de firmă, nu contează dacă sunt fake-uri sau nu, dar le place cumva să-și arate firmele pe ele. Eu am vrut doar să ajut și să fac o faptă bună pentru fata respectivă”, a declarat Maria Constantin pentru WOWbiz.ro

Maria Constantin [Sursa foto: Instagram]