EXCLUSIV! Maria Constantin și designerul Florin Burescu, de nedespărțit! Puțini știu adevărul despre relația lor de prietenie: "Vorbesc cu ea la telefon mai mult decât cu mama mea"

Florin Burescu este unul dintre cei mai talentați și apreciați designeri români. Creațiile lui au fost purtate de vedete din întreaga țară, care, indiferent de cerințe, s-au bucurat de rochiile realizate de Florin Burescu.

Ce vedete au îmbrăcat creațiile lui Florin Burescu?

Mai nou, a readus în trendul modei, macrameurile, cărora le-a oferit o interpretare și o execuție unică.

Florin Burescu

Florin Burescu se bucură de un mare succes în materie de modă. Pe lângă clienții obișnuiți, în atelierul lui vin și vedete, care vor să îmbrace ceva ieșit din mâinile acestuia. Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, Florin Burescu a dezvăluit care sunt celebritățile care i-au purtat rochiile.

"Sunt norocos încă de când m-am lansat ca foarte multe persoane publice să îmi poarte creațiile. Încep prin a spune Maria Constantin, care este imaginea atelierului meu, Teo Trandafir, Loredana Groza este omul care pune tot timpul un accent important atunci când vine vorba de lucruri extravagante și e foarte important să ai la un moment dat și această deschidere, Bianca Rus, Paula Chirilă, Adriana Bahmuțeanu. La un moment dat, m-am lansat cu papioanele, Adrian Cristea, Gigi Becali și foarte multe personalități au avut încredere în acest talent al meu și să îmi poarte creațiile. Îmi doresc din suflet ca rochiile mele să fie purtate de toată lumea, indiferent de buget, indiferent de statut, important este să ai în garderobă o rochie semnată Florin Burescu și ușor ușor ajung să mi se îndeplinească visul.", a declarat Florin Burescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Designerul ne-a povestit că au existat și situații în care a fost pus în dificultate de anumite vedete, însă, într-un final, a găsit mereu soluția. Iată ce declarații a mai făcut Florin Burescu.

"Au mai fost și astfel de situații, dar important este că am ajuns la un numitor comun, iar dacă nu, ne-am oprit colaborarea și nu am mai continuat-o. Vedetele, persoanele publice, tot timpul au ceva în plus față de omul obișnuit, care lucrează într-un alt domeniu și atunci e normal să ne mai pună puțin în dificultate și ele pe mine și eu pe ele, dar eu sunt omul care crede că, cu ajutorul comunicării, poți rezolva absolut orice.", a afirmat Florin Burescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce relație au Florin Burescu și Maria Constantin?

Florin Burescu și Maria Constantin

De peste 10 ani, Maria Constantin este imaginea atelierului său, lucru cu care se mândrește nespus. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, lucru care i-a apropiat foarte mult. Designerul nu s-a ferit și ne-a spus adevărul despre relația lor și legătura strânsă pe care au legat-o de-a lungul timpului.

"Maria Constantin, pe lângă faptul că de peste 10 ani de zile este imaginea atelierului meu și asta dovedește că avem o prietenie foarte foarte bună, este omul pe care eu mă pot baza oricând, este omul cu care vorbesc cel mai mult la telefon, mai mult decât cu mama mea. Este specială și așa cum ne place nouă să ne spunem unul celuilalt, eu sunt varianta ei la masculin, iar ea e varianta mea la feminin. Atât suntem de compatibili. Ulterior, inclusiv cu soțul ei, Robert, mă înțeleg extraordinar de bine. Suntem cei mai buni prieteni și având această colaborare și prietenie, nu au cum să nu meargă lucrurile de la foarte bine în sus.", a povestit Florin Burescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.