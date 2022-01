EXCLUSIV! Maria Dragomiroiu îi dă replica lui Cătălin Botezatu, după ce i-a comentat pozele în costum de baie! Răspunsul fabulos al artistei, după ce a fost comparată cu o puștoaică: "Am grijă de mine, mă întrețin"

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Aceasta nu este apreciată doar pentru talentul muzical deosebit, ci și pentru silueta perfectă și părul superb, la vârsta de 66 de ani. Recent, artista a postat un set de fotografii în costum de baie, care au uimit fanii.

Maria Dragomiroiu, senzație pe internet cu pozele în costum de baie

Maria Dragomiroiu [Sursa foto: Facebook]

În urmă cu câteva zile, Maria Dragomiroiu s-a fotografiat în costum de baie, pe o plajă din Miami și s-a postat pe Facebook. Artista a primit foarte multe laude și aprecieri pentru corpul superb pe care îl posedă la cei 66 de ani ai săi. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, cântăreața de muzică populară a dezvăluit cum a ajuns să se posteze în costum de baie pe internet.

“Cu aceste poze, totul a fost o întâmplare. Am avut spectacol în Miami, suntem în Turneu, dar pe 26 o să vin acasă. A fost singura zi când am avut spectacol în Miami și a fost o zi cu soare. Draga mea prietenă și colegă, Mioara Velicu, mi-a spus să mergem la ocean să facem câteva poze. Eu merg în fiecare an la mare, pe litoral și de 20 de ani, nu am băgat piciorul în apă. Acel costum este al Mioarei. Prima dată nu am vrut să îl îmbrac pentru că eu sunt om mai pudic, nu îmi place. Până la urmă m-am îmbrăcat cu el, pentru că și soțul meu și ceilalți prieteni mi-au spus că îmi stă foarte bine. Și așa au ieșit. Eu sunt o iubitoare de selfie-uri, țin cont de lumina soarelui.”, a povestit artista.

Maria Dragomiroiu, secretul unei siluete de invidiat la 66 de ani

Maria Dragomiroiu [Sursa foto: Facebook]

Oricine se uită la pozele postate de cântăreață pe internet, nu îi dă sub nicio formă vârsta de 66 de ani. Prin firea ei veselă și zâmbitoare, nu lasă să se vadă deloc câți ani are de fapt, ba mai mult, pare mult mai tânără. Artista a rupt tăcerea și ne-a dezvăluit care este rețeta unei siluete de invidiat.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

“Nu fac sport. Am cântarul în baie și când văd că urcă, încerc să mănânc mai puțin și bineînțeles că încerc să nu combin lucrurile care îngrașă, deși eu de felul meu sunt o mâncăcioasă. Dar nu sunt strictă cu mine, nu am fost niciodată. Doar mă uit la cântar, asta este măsura mea. Când văd că o ia în sus, la mai multe kilograme, mă opresc și încerc să mănânc mai puțin. Nu fac sport, eu am mobilitatea mea din naștere, urc și cobor, că așa mi-e casa. Sunt un om foarte activ. Nu stau. Nu îmi place să stau pe loc sau să mă uit la televizor sau să citesc. Mai bine mă simt făcând treabă prin curte. Nu fac nimic special. Poate că e genetic, poate bunica mea care avea părul frumos, lung și sănătos. La fel, la vârsta mea, am dantura fără să merg la dentist. Probabil așa a vrut Dumnezeu să fiu o fire mai puternică și cu un genetic mai sănătos.”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cătălin Botezatu, fermecat de pozele cu Maria Dragomiroiu în costum de baie: "Este de pus pe coperta revistelor"

Maria Dragomiroiu, mesaj dur pentru hateri

Maria Dragomiroiu [Sursa foto: Facebook]

Pe lângă numărul mare de aprecieri și laude, artista a avut parte și de câteva comentarii răutăcioase, pe care nu le-a putut ignora și a ținut să le ofere o replică pe măsură. Tot în cadrul interviului pentru WOWbiz.ro, solista de muzică populară și-a spus părerea despre cei care o judecă.

“Celor care m-au dojenit puțin datorită vârstei mele, eu spun că nu a fost ceva deplasat, ci doar un costum de baie pentru plajă. Așa am vrut să mă bucur de această zi. (…) Îmi pare rău pentru ei și dacă nu le place pagina mea de Facebook, să nu se uite, să nu își dea cu părerea, să nu judece.”, a precizat Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu răspunde reacției lui Cătălin Botezatu la pozele ei în costum de baie

Maria Dragomiroiu [Sursa foto: Facebook]

În urma fotografiilor în costum de baie, artista a primit o mulțime de aprecieri, însă cea mai valoroasă a venit din partea lui Cătălin Botezatu, care a comparat-o cu tinerele din ziua de astăzi. Designerul consideră că poza ar putea fi pusă pe coperta unei reviste, complimentându-i silueta contra vârstei ei.

Maria Dragomiroiu a aflat de această reacție și a ținut să îi transmită un mesaj, referitor la cuvintele pe care celebrul designer le-a spus despre ea.

“Chiar voiam să îi mulțumesc în mod special pe pagina dumnealui. Îi mulțumesc din toată inima pentru apreciere. Mă bucur că a văzut că sunt un om, într-adevăr la 66 de ani, care arată bine, pentru că mă întrețin, am grijă de mine. (…) Nu îl cunosc personal. Ne-am întâlnit de câteva ori, ne-am salutat, am stat de vorbă câteva cuvinte, dar nu ne știm ca prieteni. Eu îl apreciez, l-am apreciat toată viața pentru tot ce a realizat și a făcut și îi mulțumesc pentru că este un om care știe ce spune pentru că asta îi este meseria și faptul că a vorbit frumos și a considerat că sunt un exemplu pozitiv pentru tineri.”, a declarat Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Distribuie pe: