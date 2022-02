EXCLUSIV! Maria Hîngu, declarație neașteptată despre cuplul format de Musty și Alice: "Nu prea am fost de acord cu această relație"

In articol:

Maria Hîngu, bună prietenă cu Musty Kamara și Alice Andruca, le-a fost alături la evenimentul organizat de ei și anume concertul live, unde mai mulți artiști, unii la început de drum, alții mai consacrați, încântă publicul cu hituri românești din toate timpurile.

Maria Hîngu, prezentatoarea evenimentului organizat de Musty

Maria Hîngu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Prezentă la evenimentul organizat de Musty, Maria Hîngu a profitat de carisma ei și a fost gazda show-ului live. Aceasta a vorbit cu WOWbiz.ro și a povestit despre evenimentul organizat de prietenul său.

"Practic să vă zic, eu nu i-am ajutat în niciun fel, doar moral și psihologic. Când am ajuns aici, m-am trezit pe scenă prezentând artiștii, nu prea îi cunoașteam.(...) Musty pune suflet în tot ce face și eu la fel. Evenimentele chiar i-au ieșit neașteptat de bine, sala a fost plină.", a declarat Maria Hîngu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Hîngu, adevărul despre relația dintre Musty și Alice

Maria Hîngu, Musty și Alice [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Fiind prietenă cu ei de ceva timp, Maria îi cunoaște foarte bine pe Alice și pe Musty, fiind chiar martoră la momentul în care au devenit oficial un cuplu și la parcursul său.

Aceasta ne-a mărturisit că la început nu a fost de acord cu relația celor doi, dezvăluind motivul pentru care nu i-a susținut atunci.

"Când am început să lucrăm noi trei așa ca echipă, acum vă dau din casă, ei nu erau un cuplu și au format unul între timp. La început nu prea am fost de acord în mare cu această relație, dar nu ai ce să le faci la oameni. Ei se iubesc. Nu am fost de acord pentru că, nu sunt ok relațiile la locul de muncă. La un moment dat, dacă nu ești în stare să le departajezi, nu iese. Dar acum susțin iubirea lor. Dragostea plutește în aer. Până acum se descurcă bine împreună. Alice e mulțumită de ce îi oferă Musty.", a povestit Maia Hîngu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Hîngu, adevărul despre viața ei amoroasă

Maria Hîngu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Maria a vorbit despre relația de cuplu a prietenilor săi, dar acum a venit rândul să discute și despre viața ei amoroasă. Aceasta ne-a spus cum stă cu dragostea și ce i-au prezis astrele în acest an, pe plan sentimental.

"În horoscop îmi spune că, în perioada asta, ar trebui să rup. Dacă țin garda sus anul ăsta și lunile astea, trebuie să fie bine. Acum nu e. Dar trebuie să fie bine neapărat, mă întrebați în decembire.", a mărturisit Maria Hîngu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.