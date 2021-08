EXCLUSIV Mariana de la Puterea Dragostei, declarații incendiare despre relația cu Cristian Comănici: "Mă simțeam protejată în momentul în care îl vedeam"

In articol:

Cristian Comănici a fost unul dintre cei mai înfocați admiratori ai Marianei în emisiune, tânărul luptând până în ultima clipă pentru a-i câștiga inima frumoasei moldovence. Chiar dacă șatena a decis să îi dea la un moment dat o șansă, se pare că cei doi nu au reușit să creeze o conexiune și au făcut alegerea de a merge pe drumuri separate.

Mariana Danilenco, detalii neștiute despre relația cu Cristian Comănici

Fosta concurentă a povestit că nu a mai putut rămâne într-o relație cu Cristian Comănici, din cauza faptului că cei doi erau foarte diferiți și nu aveau aceleași planuri pentru viitor: "Mi se pare că suntem foarte diferiți, în primul rând ca și caractere și ca ceea ce ne dorim noi pe viitor. El este o persoană care își dorește foarte multă afecțiune de la persoana de lângă el. Eu, sincer, sunt o persoană mult mai rece, nu sunt genul de persoană care să îmi exprim sentimentele sau să fiu foarte afectuoasă. Așa sunt eu, așa am fost obișnuită să fiu.", a mărturisit tânăra, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

De asemenea, Mariana a declarat că nu și-a dorit niciodată ca fostul ei iubit să se schimbe pentru ea, pentru că, și dacă s-ar fi ajuns la acest lucru, ar fi simțit că era ceva forțat, care nu venea de la sine: "Sincer, eu nu mi-am dorit niciodată ca o persoană să se schimbe doar ca să îmi facă mie pe plac. Dacă el este așa ca persoană, nu-mi doresc să îl schimb eu. În momentul în care o persoană se schimbă doar de dragul meu, deja nu mai este el, ar trebui să vină de la sine lucrurile astea, nu să facă anumite sacrificii fiindcă îmi doresc eu asta, sau fiindcă am eu nevoie de aceste lucruri." , a mai adăugat frumoasa moldoveancă.

Cât despre șansa pe care i-a oferit-o lui Cristi, după luni întregi în care a curtat-o și a încercat să îi intre în grații, tânăra a precizat că a acceptat să intre într-o relație cu acesta pentru că se simțea protejată în preajma lui, în momentele când îi lua apărarea: "Îmi era foarte drag de el ca persoană și mă simțeam protejată în momentul în care îl vedeam că, de fiecare dată când am un conflict cu cineva sau cineva încearcă să îmi facă rău, el era acolo pentru mine și îmi lua apărarea. Era, într-un fel, alături de mine, fiind acolo, printre străini. A fost greu dar am zis, de ce nu, merită să îi dau o șansă. Din păcate, nu s-a ajuns unde a trebuit sau unde și-ar fi dorit el. Sunt conștientă că probabil avea mai multe așteptări în momentul în care i-am acordat acea șansă, dar dacă nu am putut să ofer mai mult, nu pot să fac ceva doar de dragul de a mulțumi persoana pe care o am alături. Prefer să fiu sinceră, să îi spun adevărul de la bun început, decât să stau, să își piardă și el timpul alături de mine, și eu alături de el. Îi doresc tot binele din lume și cred că va găsi o persoană care să îl înțeleagă 100%, nu cu jumătăți de măsură, cum a fost în cazul meu. Ar fi fost mult mai ok dacă nu ne-am fi acordat șansa asta, de a fi împreună.", a povestit Mariana Danilenco.

Cristian Comănici a dorit să rupă orice legătură cu Mariana

Chiar dacă au un trecut comun și au fost o lungă perioadă de timp prieteni, înainte să formeze un cuplu, se pare că eșecul relației cu Mariana l-a făcut pe Cristian Comănici să se gândească serios dacă își mai dorește sau nu să păstreze leagatura cu aceasta.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a dezvăluit că tânărul nu mai vorbește în prezent cu ea, iar ruptura s-a produs dintr-odată, fără să primească o explicație anume: "În momentul de față nu mai vorbim deloc. Am tot ieșit împreună cu sora lui, cu prietenii noștri comuni. A fost decizia lui să nu mai vorbim, dintr-odată s-a întâmplat, probabil și-a găsit fericirea și e mai ok așa, să nu mai vorbească cu mine, sau, faptul că în continuare vorbea cu mine ca și prieten probabil îi făcea foarte mult rău, și îl înțeleg.", a încheiat Mariana Danilenco, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.