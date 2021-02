EXCLUSIV Marilena de la Survivor România 2021 s-a întors din Republica Dominicană! Primele imagini cu Războinica: „O să îmi pară rău...”

In articol:

Marilena de la Survivor România 2021 s-a întors acasă, alături de familie și prieteni! Războinica a fost descalificată după ce și-a anunțat colegii că nu mai vrea să continue. Marilena de la Războinici a ajuns în siguranță în România, iar revederea cu cei dragi a copleșit-o total.

„Este un sentiment minunat. Îmi doream foarte mult să ajung în momentul ăsta. Am foarte multe emoții. Sunt fericită că zâmbesc din nou”, a declarat Marilena de la Războinici, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Războinica a dezvăluit că este posibil să regrete că nu și-a continuat parcursul în emisiune, însă dorul de casă și familie a fost mai presus decât orice. „Până în momentul de față nu regret că am luat această decizie. M-am gândit foarte mult. Cu siguranță o să îmi pară rău că nu am rezistat mai mult, dar am încercat. Dorul de familie m-a făcut să mă întorc și nu regret. Nu mai puteam efectiv să trăiesc fără mâncare. Este un show 100% real și m-am convins de acest lucru”, a adăugat Marilena de la Războinici.

Marilena de la Survivor România 2021, așteptată de cei tragi la întoarcerea în țară

Marilena de la Survivor România, adevărul despre Războinici: „La început eram o familie, dar...”

Marilena de la Survivor România a dezvăluit că relația dintre Războinici s-a distrus pe parcurs.

Fosta concurentă a simțit că mulți dintre colegii ei nu dădeau pe traseu așa de mult pe cât ar fi trebuit.

„Eu sunt o persoană foarte competitivă. Am observat și am simțit din partea colegilor mei că nu trăgeau până la capăt, deși strigam că eram o familie. La început eram o familie, dar s-a distrus chestia asta. S-a ajuns să fim individuali. Am avut foarte multe conflcite cu unii dintre ei pentru că am considerat să fiu sinceră, iar ei au luat-o prea personal. Asta a afectat relația pe care o aveam înainte. S-au format, într-adevăr, două grupuri. Am ales să mă retrag de partea celor corecți”, a dezvăluit Marilena.