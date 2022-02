EXCLUSIV! Marinescu, atac dur la adresa lui Radu, după ce acesta a câștigat sezonul 4, Puterea dragostei! Codruț îl contrazice! "El a stricat sezonul 4"

In articol:

Marinescu se numără printre cei mai iubiți concurenți care au participat vreodată la Puterea dragostei, câștigând sezonul 3. Și-a creat o comunitate plină de susținători care îl urmăresc pas cu pas și îl apreciază extrem de mult pentru ceea ce este și face.

Codruț îi dă replica fostei lui iubite, Ana

Codruț este unul dintre concurenții sezonului cu numărul 4 care, deși și-a dorit foarte mult, nu s-a calificat în etapa finală. Și el a demonstrat puterea dragostei, prin idilele pe care le-a avut de-a lungul competiției.

Marinescu și Codruț [Sursa foto: Captură YouTube]

În timpul emisiunii, Codruț a avut o relație de cuplu cu Ana, una dintre finalistele show-ului matrimonial. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă, din păcate, s-au despărțit încă de când se aflau în casă. Imediat după finală, Ana a fost prezentă în platoul WOWbiz.ro, unde a făcut declarații uimitoare despre fostul ei iubit. Acum a venit rândul lui Codruț să spună partea lui, dezvăluind detalii neștiute din relația lor.

"Nu am crezut-o pe Ana în totalitate, 50% a fost pentru competiție, 50% pentru mine. Când vorbeam în privat, îmi spunea despre emisiune și ce ar trebui să facem acolo. Era strategică. Știu sigur că în timp ce era cu mine, mai vorbea cu cineva acasă. Poate și cu Marinescu, nu știu exact.", a declarat Codruț, în exclusivitate, în interviul realizat de Cornelia Ionescu.

Marinescu vorbește despre împăcarea cu Maria

Marinescu și Codruț [Sursa foto: Captură YouTube]

Marinescu a fost fără doar și poate unul dintre cei mai puternici concurenți care au pășit în casă. Relația lui cu Maria a fost foarte iubită și apreciată de public, însă, cei doi nu s-au mai înțeles și au decis să pună punct. Astfel, Marinescu nu a vrut să își dezamăgească fanii și le-a oferit o explicație cu privire la posibilitatea unei împăcări între cei doi.

"Alții se împacă să mai aibă și ei o apariție, dar eu prefer să stau în banca mea. Probabil dacă eram într-o relație cu Maria apăream și noi mai des la televizor sau pe internet. A fost frumos cât a fost și au fost încercări nenumărate, am strâns din dinți amândoi, însă nu mai putem să fim împreună și nu mai are rost să ne împăcăm. Din punctul meu de vedere este ceva încheiat și finit.", a mărturisit Cristian Marinescu, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Marinescu îl face praf pe Radu

Marinescu și Codruț [Sursa foto: Captură YouTube]

În casă, Marinescu și Radu nu s-au înțeles atât de bine, fiind adevărați rivali. După ce Radu a fost declarat câștigător, Marinescu a avut o reacție acidă și a ținut să transmită un mesaj celor care l-au susținut pe rivalul său. Codruț și-a dat și el cu părerea, motivându-și argumentele.

"Marinescu: Dacă trăim în lumea asta și asta este societatea și gândirea, care poate să susțină un om cum este Radu, care jignește și efectiv el a stricat tot sezonul 4, nu mai am nicio pretenție de la nimeni.

Codruț: Gusturile nu se discută. În ochii mei Radu a demonstrat cât de cât puterea dragostei, față de ceilalți finaliști. Consider că aș fi meritat să intru și eu în finală, dar nu m-a durut, pentru că am fost din prima până în ultima zi și cred că am demonstrat mai multe decât ceilalți. Poate nu față de Radu, pentru că el a fost mai apreciat de oamenii de acasă, a avut și o experiență mai mare față de mine, având 6 luni înaintea mea. în competiție, îl copia pe Marinescu.", au spus cei doi invitați, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.