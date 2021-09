EXCLUSIV Marinescu de la Puterea dragostei, declarație de dragoste în direct pentru Maria: „O iubesc”

In articol:

După încheierea marii finale, Cristian Marinescu și Maria au venit în platoul WOWbiz, unde au făcut dezvăluiri despre relația lor. Cei doi au dezvăluit că au fost foarte criticați de către ceilalți concurenți, care i-au acuzat că relația lor nu va rezista.

„Persoanele din casă încercau să râdă de sentimenele noastre. Noi nu am avut nicio treabă cu nimeni. Chiar dacă părerea noastră nu era pozitivă, noi am ales să ne retragem și să ne vedem de treaba noastră”, a dezvăluit Maria de la Puterea dragostei.

Cristian Marinescu a mărturisit că este prima lui relație serioasă, motiv pentru care nu a știut să își exprime sentimentele în cadrul emisiunii.

„Nu am știut cum să mă expun și să arăt exact ce trăiesc. O bună perioadă din parcursul meu din emisiunea am încercat să fiu ca un zid. Au fost momente când n-am mai putut, am refulat, mi-am exprimat ce am simțit eu pentru Maria. Nu am fost crezut de nimeni, bineînțeles”, a explicat Cristian Marinescu, câștigătorul sezonului trei Puterea dragostei.

Maria și Cristian Marinescu, în platoul WOWbiz [Sursa foto: Captura Video]

Cristian Marinescu, declarație de dragoste pentru Maria

Maria a vorbit despre acuzațiile primite din partea celorlalți colegi, cu privire la veridicitatea relației lor. Ei au fost acuzați de multe ori că joacă teatru și că nu au sentimente reale unul față de celălalt.

„Am fost acuazți că facem teatru, că avem un plan. Am reacționat la instinct, probabil că de asta s-au creat și foarte mule contraziceri. Dacă aveam un plan, vă zic sincer că nu dădea greș”, a declarat Maria, în exclusivitate pentru WOWbiz.

Întrebată dacă îl iubește pe Cristian Marinescu, Maria a oferit un răspuns plin de dragoste. „Da, îl iubesc cu toată inima”, a declarat blondina.

Cristian Marinescu simte la fel pentru iubita lui, motiv pentru care i-a făcut o declarație de dragoste în direct. „O iubesc. Dacă nu v-am lămurit cu prima varianță, am zis să vă lămuresc. Da, o iubesc”, i-a declarat Cristian Marinescu iubitei sale.