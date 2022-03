EXCLUSIV. Mario Joy, surpriză neașteptată pentru români, dar și pentru bulgari! Artistul a lansat o piesă, care va rupe cluburile vara aceasta: ”Muzica nu are granițe”

In articol:

Mario Joy lansează piese, ce devin hit-uri, pe bandă rulantă! Artistul, cunoscut atât în țară, cât și la nivel internațional datorită super hitului California și nu numai, vine cu un nou single, Zdrave. Această piese este compusă de artist și este inspirată de expresia bulgărească „zdrave”, care înseamnă „noroc”.

Mario Joy a vorbit pentru WOWbiz.ro despre noua lui piesă, pe care doar ce a lansat-o, dar și despre expresia în bulgară ”Zdrave”, care a făcut parte din inspirația lui pentru melodie.

Mario Joy

”Când lucram la linia melodică, mi-a venit pur și simplu inspirația să cânt cu expresia „zdrave”. O mai auzisem înainte. Am căutat pe internet și am văzut că în bulgară înseamnă „noroc”. Am sunat un prieten din Bulgaria pentru a mă asigura că ei folosesc expresia și cam asta a fost”, a spus cântărețul, pentru WOWbiz.ro

Mario Joy își dorește ca piesa să fie ascultată și peste hotare, în Bulgaria, mai ales că vara este aproape, iar restricțiile nu mai sunt în floare. ”M-aș bucura mult să devină un hit în Bulgaria și nu numai. De-a lungul anilor am avut piese care s-au auzit peste hotarele țării noastre. De aceea cânt în engleză- pentru mine muzica nu are granițe”, ne-a mai spus artistul.

Cât despre videoclipul piesei ”Zdrave”, Mario Joy s-a consultat cu un regizor foarte priceput, iar în cele din urmă, ideea lui a fost pusă în practică: ”Pentru videoclip m-am sfătuit cu regizorul Shinijikun care a și regizat clipul. Am căutat împreună locația și tot ceea ce a fost necesar pentru realizarea lui. Eu mă implic mult în cariera mea, nu doar pentru partea de cântat și compus, ci și idei creative care țin de imagine, videoclipuri, etc”.

Mario Joy

Mario Joy speră că piesa va rupe cluburile

Mario Joy își dorește ca noul lui proiect muzical să fie cât mai ascultat în cluburile de la noi din țară și nu numai. ” Zdrave este o piesă care spune o poveste de dragoste și cred că ne putem regăsi cu toții în versurile ei. Îmi doresc ca această piesă să se audă în cluburi, vreau să văd că oamenii dansează și se simt bine pe această piesă. Cred că avem nevoie de asta, mai ales că trăim aceste vremuri tulburi. Avem nevoie să ne deconectăm, să ascultăm muzică și să nu ne pierdem optimismul. Cum spune și titlul piesei: ZDRAVE! (noroc!)”, a spus Mario Joy. Artistul a lansat la începutul acestui an piesa „Time” și plănuiește să lanseze o piesă nouă, în limba română, în luna aprilie.