EXCLUSIV Marius de la "Puterea Dragostei" iubește din nou. Bărbatul a dat-o uitării pe Andreea Pirui: "Niciodată nu m-am îndrăgostit atât de repede și de puternic"

După despărțirea de Andreea Pirui, Marius nu a vrut să își refacă atât de repede viața, însă o nouă iubire a apărut la orizont. Invitat în platoul WOWbiz.ro, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a recunoscut că femeia care îi este acum alături l-a făcut să se îndrăgostească într-un timp foarte scurt, iar acum îi este

Cum a ajuns Marius să o cunoască pe noua lui iubită?

Marius a declarat că a ajuns să o cunoască pe noua lui parteneră dintr-o pură coincidență. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a mărturisit că și-a întâlnit iubirea la două zile de când a dat jos de la mână o brățară pe care Andreea Pirui i-o oferise cu mai mult timp în urmă: "Am vrut să las o perioadă tampon între fosta relație și următoarea care avea să vină, nu știam când, nu o așteptam, nu o doream. S-a întâmplat. Lumea o să zică că sunt nebun. Eu primisem de la Andreea în emisiune o brățară.

Brățării nu îi mergea închizătoarea, iar Andreea a zis: hai să-i facem un nod. Nu o dădeam niciodată jos și nu înțelegeam de ce nu mă îndrăgosteam. Ieșeam cu fete, dar nu mă îndrăgosteam. La un moment dat, ies cu două prietene și venise vorba de brățară. Au zis să o dau jos imediat, că are nod. Am tăiat brățara respectivă, ele au tăiat-o. Am dat-o jos și după 2 zile m-am îndrăgostit. Când ai brățară cu nod, te ține legat. Eu nu cred așa ceva, dar coincidența a făcut ca exact după două zile să se întâmple.", a declarat Marius, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

"Niciodată nu m-am îndrăgostit atât de repede"

Marius a povestit că femeia alături de care este în prezent l-a făcut să se îndrăgostească iremediabil.

Mai mult, bărbatul spune că sentimentele pe care i le poartă iubitei lui sunt atât de puternice, încât îi este dedicat în totalitate, motiv pentru care este mândru de el:

Încă nu ne dorim să vorbim prea mult despre treaba asta. Nu e persoană publică. Am pus o poză ca să știe toată lumea că sunt într-o relație. A fost prima relație în care am fost sută la sută. Nu am dat nicio reacție altei femei. Prima în care nu am mai văzut pe altcineva. În asta, pe cuvânt. Merg la detectorul de miciuni. Sunt mândru de mine. Așa e când întâlnești o persoană și să o vezi doar pe ea.", a încheiat Marius, în platoul WOWbiz.ro.