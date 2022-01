EXCLUSIV! Marius de la Puterea Dragostei o dă de gol pe Andreea Pirui! Care a fost, de fapt, motivul despărțirii? "M-a înșelat și fizic"

In articol:

Marius este unul dintre cei mai iubiți concurenți care au participat în cadrul show-ului fenomen Puterea dragostei. Acesta a fost extrem de apreciat de public pentru sinceritate, maturitate și asumare în ceea ce privește parcursul lui în casă.

Marius, noi dezvăluiri despre Andreea Pirui

Marius a format un cuplu cu Andreea Pirui, care a reușit să reziste și în afara competiție, însă, din păcate, nu pentru mult timp.

Marius [Sursa foto: Captură YouTube]

Timp de aproximativ 9 luni de zile, Marius și Andreea Pirui au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă din cauza a diverse motive, s-au despărțit. Cei doi au trecut prin multe împreună, iar după ce au pus punct relației, fiecare și-a spus partea de poveste.

În urmă cu ceva timp, Andreea Pirui a făcut o serie de afirmații despre relația lor, iar acum, Marius venit în platoul emisiunii Totul despre Puterea dragostei, găzduită de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, să îi dea replica fostei lui iubite, dezvăluind care a fost, de fapt, motivul despărțirii.

"M-a înșelat și fizic și a și vorbit și cu niște persoane cu care nu trebuia să vorbească în timpul relației noastre. Nu vreau să spun numele persoanei pentru că are pe cineva, de asemenea, și Andreea are pe cineva. Eu nu o mai urmăresc, dar ea îmi urmărește toate postările. Ea e mai curioasă, eu nu. Tocmai de aceea, pentru că știu că vede tot, i-am urat de Sfântul Andrei "La mulți ani" pe story, iar ea mi-a răspuns "Mulțumesc". Poate par răutăcios, dar nu sunt. În comparație cu ce s-a întâmplat nu sunt răutăcios. E foarte ușor să pui o femeie într-o lumină proastă și eu nu aș vrea să o pun pe ea. N-ar fi trebuit să îmi asum atâtea lucruri. Sau, de fapt, trebuia să spun mai multe.", a declarat Marius.

Fostul concurent de la Puterea dragostei a povestiti cum cei doi au făcut un exercițiu de imaginație despre momentul în care s-au cunoscut, însă, excluzând contextul competiției.

"Dacă ne-am fi întâlnit pe stradă și nu în competiție, nu ne-am fi uitat unul la altul. Eu nu am simțit-o atrasă de mine. Cred că i-a plăcut că eram mai inteligent decât alții care au abordat-o pe acolo, eram serios, arătam ok fizic, dar nu simțeam că era ea așa foc pe mine. Apoi s-a îndrăgostit, am știut să o fac să se îndrăgostească.", a mai spus Marius.

Marius spune cine este actuala iubită a lui Jador

Marius și Jador [Sursa foto: Captură YouTube]

Marius și Jador s-au apropiat foarte mult, de când artistul se antrenează la sala acestuia. Antrenorul de fitness recunoaște că prietenul lui nu este singur, ba mai mult, are o relație stabilă cu o fată pe care o cunoaște toată lumea.

"Am vorbit cu el aseară și mi-a spus că e cu Georgiana. Că îi scriu multe fete și că se văd cu el, e altceva. Nu l-am auzit niciodată să zică că, după sală, merge să se întâlnească cu gagici. De multe ori mergem să mâncăm împreună, după merge la studio. La sală e cumințel. S-a maturizat. Nu mai are figuri. Chiar îmi place de el cum e acum. A evoluat.", a mărturisit Marius, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

