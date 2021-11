EXCLUSIV Marius, fostul concurent de la "Puterea Dragostei", adevărul despre despărțirea de Andreea Pirui: "Ne-am trădat amândoi"

In articol:

Marius și Andreea Pirui s-au cunoscut la "Puterea Dragostei" și au decis să rămână împreună și după ce au părăsit competiția. Ba mai mult, cei doi chiar s-au logodit la un moment dat și au lăsat să se înțeleagă că au planuri mari de viitor.

Cu toate acestea, drumurile lor s-au separat, semn că lucrurile nu au mers așa cum se așteptau. Invitat în platoul WOWbiz.ro, Marius a povestit care este, de fapt, motivul despărțirii de fosta iubită, dar și cum s-a ajuns la această situație.

Citeste si: Fericire mare pentru Andreea Pirui! A spus cel mai important DA din viața ei: ”Casă de piatră”

Marius, despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Andreea Pirui

Marius a declarat că motivul pentru care el și Andreea Pirui și-au spus adio ar fi fost trădarea reciprocă. De asemenea, bărbatul a ținut să clarifice și cum a hotărât să îi pună marea întrebare blondinei, atunci când au ieșit din competiție. Mai exact, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a recunoscut că a cerut-o în căsătorie pe iubita lui de la acea vreme dintr-un impuls, fără să simtă cu adevărat că este momentul potrivit pentru a-i pune inelul pe deget: "Ne-am trădat amândoi. Fizic și din toate punctele de vedere. La un moment dat am făcut gestul cu inelul, dar pentru mine nu a fost mare lucru, nu a fost o chestie atât de importantă cum ar trebui să fie.

Marius și Andreea Pirui de la "Puterea Dragostei", pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Petrică Mâțu Stoian! Aceasta l-a cunoscut pe artist în...- bzi.ro

Nu simțeam să fac gestul ăla, a fost o greșeală. L-am făcut dintr-un impuls. Sunt și matur, dar și tare tâmpit. Nu i-am dat conotația respectivă. Noi nu am discutat de căsătorie și toată lumea îmi zicea casă de piatră. Nu era un inel de logodnă, dar l-am oferit ca și cum ar fi. N-am găsit ghiozdănel și am luat inel. De fapt, a prelungit ceva care nu trebuia să continue de mult. Nu regret, dar am pierdut foarte mult timp, amândoi.", a declarat Marius, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Marius de la "Puterea Dragostei" [Sursa foto: Instagram]

"Eram atât de diferiți, încât nu trebuia să continuăm o secundă afară"

Marius a declarat că nu regretă timpul petrecut alături de Andreea Pirui, însă conștientizează abia acum că nu ar fi trebuit să mai rămână în relație cu blondina atunci când au părăsit competiția. Mai mult, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a mărturisit că el nu era genul de bărbat pe care Andreea îl căuta, ci dimpotrivă, ei erau două caractere total diferite: "Eram atât de diferiți, încât nu trebuia să continuăm o secundă afară. Probabil am făcut-o din ambiție, un orgoliu, să demonstrăm că suntem singurii care rezistăm și care avem niște sentimente.

Citeste si: Andreea Pirui iubește din nou! Primele imagini cu noul bărbat din viața ei

Asta nu înseamnă că regret, că a fost ceva urât. Când mă întorceam în România, mă relaxam. M-am dus acasă în februarie, iar eu mai eram îndrăgostit și acasă, nu doar acolo. De atunci am zis că nu mai fac prostii. Nu am mai putut să plec. Nu sunt frustrat, dar meritam. Ea merita 100%, eu mai puțin, dar ea a dus tot sezonul în cârcă. Eu nu eram genul ei de bărbat.", a mai adăugat Marius, în platoul WOWbiz.ro.