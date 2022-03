EXCLUSIV! Maryna și fiica ei de 10 ani au fugit din calea bombelor, în România! Familia din Ucraina stă ascunsă sub casă: „Am luat pături, mâncare și apă, dar nu știm ce s-a întâmplat între timp”

In articol:

Odesa este unul dintre orașele mari din Ucraina încă neafectate de război, însă tensiunea plutește în aer și lumea fuge speriată de amenințarea armatei ruse. Maryna, în vârstă de 30 de ani, și-a adus fetița, Aryna, în vârstă de 10 ani, în România, ca să poată dormi liniștită când se va întoarce înapoi la soțul și familia ei, rămași

Maryna: „Au căzut bombe la 6 km de casa noastră!”

în orașul de pe malul Mării Negre.

Îndurerată de suferința celor dragi, rămași acasă, Maryna ne-a descris situația din Odesa, un oraș aproape fantomă la aproape două săptămâni de la începutul invaziei ruse. Liniștea din oraș este doar o falsă alinare, pentru că spune femeia, fiecare noapte este din ce în ce mai apăsătoare în fața războiului.

„Venim din Odesa. Am ajuns noaptea trecută în București. Acasă locuim aproape de mare. Situația nu e bună acolo. Suntem speriate că vor cuceri orașul nostru pentru că armata înconjoară orașul. Au căzut câteva bombe și la 6 km de casa noastră, și la 20 km, în punctele de interes militar. În prima zi au fost două bombe. Una a fost în limanul Kuialnytsky și cealaltă în partea armatei ucrainene”,

le-a spus Maryna, încă afectată de amintirile bombardamentelor, jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Citeste si: Vladimir Putin a luat decizia. Intră în vigoare pe 11 martie: E din ce în ce mai rău!- bzi.ro

Tatăl Arynei a rămas în urmă să își apere părinții și orașul de invadatorii ruși. Casa părintească are un bunker în care cei bătrâni se pot ascunde la nevoie, însă resursele se împuținează pe zi ce trece.

„Soțul meu este acasă, cu pisica, cu mama și cu bunica lui. Nu pot să își părăseacă casa. Am vorbit cu soțul meu cu două ore înainte să ajung la ambasadă, pe internet. Mi-a spus că azi-noapte totul a fost foarte liniștit. Când vedem ce se întâmplă în Kiev, în Harkov și în Herson și, după, vedem că în orașul nostru, Odesa, este liniște, ne e frică pentru că știm că e groaznic! Și când ne plimbăm aici și vedem că e atât de liniște, ne sperie! Sub casa noastră avem un adăpost antiaerian. Am luat paturi, mâncare și apă, dar nu știm ce s-a întâmplat între timp. Multe case au adăposturi antiaeriene și oamenii puneau în ele cartofi, murături...acum ne salvează viețile!”, a mărturist Maryna.

Citeste si: "Oprim focul într-o clipă!" Condițiile impuse de ruși, pentru ca războiul să ia sfârșit. Are loc o nouă rundă de negocieri

Maryna: „Vreau să mă întorc în Odesa.”

În urmă cu două săptămâni, viața Marynei și a altor aproape 40 de milioane de ucraineni era una cât se poate de normală. Într-o singură noapte, destinul lor avea să se schimbe pentru totdeauna, când Vladimir Putin a ordonat atacul asupra țării lor. Cu lacrimi în ochi, Maryna ne-a spus că își dorește cel mai mult s-o știe pe Aryna în siguranță și, după, dacă totul este în regulă, se va întoarce să fie alături de soțul și părinții ei în Odesa. Mai întâi, însă, trebuie să rezolve problema pașaportului pentru fetița ei la Ambasada Ucrainei din Capitală.

„În orașele noastre se trăia ca aici dar, acum, casele sunt goale și, când se lasă noaptea, este foarte înfricoșător pentru că avem oră de stingere. Nu avem deloc lumină! Fetița este în vacanță de două săptămâni și nu face școală. Profesorii noștri nu mai știu cum să țină orele și să-i învețe pe copii. Vreau ca ea să rămână cu sora mea, în România, și eu vreau să mă întorc în Odesa pentru că și părinții mei sunt acolo. Nu știm ce să facem! Voi urmări ce se întâmplă în următoarea săptămână sau în următoarele două săptămâni și, dacă nu e rău, mă voi duce înapoi în Odesa. Dacă ea rămâne aici, nu-mi fac griji că nu e în siguranță. Aici e sigur! Sora mea a plecat și ea din Odesa, dar a plecat în urmă cu o săptămână, cu soțul și fiul ei”, le-a spus Maryna printre lacrimi jurnaliștilor WOWbiz.ro.