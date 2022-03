EXCLUSIV. Măsuța de cafea a lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare pe internet! Un reprezentant de la ”Casa Ceaușescu” a lămurit această situație: ”Piesele astea nu au existat în casă”

In articol:

În ultimele zile, pe internet circulă un anunț de pe o platformă de vânzări, unde se regăsește și o măsuță de cafea, care ar fi aparținut lui Nicolae Ceaușescu, așa cum este specificat de cel care o vinde. Ei bine, au existat tot felul de speculații, cum că masa familiei Ceaușescu a ajuns la vânzare pe internet, având prețul de aproape 3,600 de lei.

”Masa ovala colectia N. Ceausescu din Primaverii, cu 2 scaune identice sculptate lemn atât lateral, cât și blaturile in stil brâncovenesc două nuanțe, recondiționate cu ceara piese de colecție(...) tradițiile nu se pierd. Trimitem in toată țara și livrăm in Buc-Prahova-Ilfov gratuit. La aceasta piesa primiti cadou un tablou semnat George Constantin sau Ilie Ardeleanu”, se arată în anunțul postat de agenția respectivă.

Masa cafea [Sursa foto: OLX]

Vlad Dumitru de la ”Casa Ceaușescu” lămurește situația

Vlad Dumitru, coordonatorul ”Casei Ceaușescu”, a lămurit situația și a vorbit pentru WOWbiz.ro

despre anunțul, care circulă pe internet. Acesta susține că nu s-a organizat nici măcar o licitație din anii 90, iar singura posibilitate ca acea măsuță de cafea să fi fost cumpărată, a fost la acea vreme, nicidecum recent. De altfel, acesta ne-a spus că există și varianta ca masa de cafea să fi fost cumpărată din altă casă de protocol și să se spună că este din Palatul Primăverii, doar pentru reclamă.

” Palatul Primăverii nu a organizat nici măcar o licitație din anii 90 încoace. Singura posibilitate este, doar să fi fost cumpărată când au fost licitațiile în anii 90, atât. Produsele care au fost vândute la licitație în anii 90, toate au certificat de proveniență. Deci noi aceste piese...cel puțin din 2014 încoace, piesele astea nu au existat în casă. Există varianta în care să fie o reproducere sau să fi fost vândute în anii 90 atunci când s-au organizat licitații. Există și varianta să fie de la o altă casă de protocol și să spună că este din Palatul Primăverii, doar pentru reclamă”, a declarat Vlad Dumitru, pentru WOWbiz.ro.

Reprezentantul de la ”Casa Ceaușescu” a declarat că toate obiectele din Palatul Primăverii sunt de patrimoniu și nu se pot vinde. ” Nu vindem așa ceva. Nu s-a mai organizat nicio licitație din anii 90 pe piesele familiei Ceaușeșcu, mai ales că în acest moment este muzeu. Sunt obiecte de patrimoniu. Nu se pot vinde obiectele de patrimoniu”, ne-a mai spus Vlad Dumitru.

Casa Ceaușescu [Sursa foto: casaceausescu.ro]