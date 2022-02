EXCLUSIV! Maurice Munteanu, declarație emoționantă despre Răzvan Ciobanu! "De foarte multe ori îmi vine în minte" Ce spune despre colegul său de platou, Tibi Clenci?

In articol:

Maurice Munteanu este unul dintre jurații show-ului fenomen "Bravo, ai stil", dar și unul dintre cei mai apreciați creatori și critici de modă. Acesta și-a dat cu părerea despre ținutele concurentelor timp de șapte sezoane.

Maurice Munteanu amintește cu emoție de Răzvan Ciobanu

S-a făcut foarte plăcut prin personalitatea unică și sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată.

Maurice Munteanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Răzvan Ciobanu, un alt fashion designer foarte apreciat, s-a stins din viață în anul 2019, în urma unui accident de mașină. A lăsat multe inimi îndurerate, una dintre ele fiind a lui Maurice Munteanu. Cei doi au fost colegi de platou în cadrul concursului "Bravo, ai stil", unde s-au înțeles de minune.

Invitat în platoul WOWnews, la un interviu realizat de Irisha, juratul povestește despre ce înseamnă acest show de modă și stil, după atâta timp, pentru el, și care este aportul lui regretatul Răzvan Ciobanu în experiența lui.

"Acum "Bravo, ai stil" este cumva ca și copilul meu, mă gândesc cu emoție la toate sezoanele. De foarte multe ori îmi vine în minte Răzvan Ciobanu, care, acum, din păcate, nu mai este printre noi. Mă mai gândesc la multe momente frumoase care s-au întâmplat aici și cel mai mult mă emoționează mesajele pe care le primesc. De-a lungul celor 7 sezoane am primit zeci de mii de mesaje de la cei de acasă.

Am apreciat întotdeauna că au știut să citească printre rânduri, că există foarte mulți adolescenți care mi-au mulțumit pentru anumite referințe pe care le-am dat de-a lungul emisiunilor, că pe mulți i-am ajutat să își găsească calea. Într-o industrie care din păcate, la noi în țară, nu e atât de dezvoltată pe cum ne-am dori toți și cu toate astea există copii care încă mai visează și încă mai speră de fiecare dată când se uită la Bravo, ai stil, în fiecare ediție, în fiecare emisiune și chestia asta mă umple de bucurie de fiecare dată.", a declarat Maurice Munteanu, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Maurice Munteanu vorbește despre relația lui cu Tibi Clenci

Maurice Munteanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Tibi Clenci pentru prima dată jurat în cadrul "Bravo, ai stil!", începând cu acest sezon. Acesta a debutat excelent, câștigând simpatia și admirația publicului. Se pare că Maurice și Tibi se cunosc dinaintea competiției, colaborând în diverse proiecte din industria modei.

Maurice Munteanu dezvăluie cum îl știe el pe Tibi, în spatele camerelor, dar și povestea cum s-au cunoscut și cum au ajuns să colaboreze.

"Eu pe Tibi îl cunosc de foarte multă vreme. Am lucrat pentru multe proiecte de-a lungul timpului. Îl cunosc în calitate de fotograf de foarte mulți ani. Acum l-am descoperit și altfel, petrecând foarte mult timp împreună și tind să cred că s-a văzut că am ajuns la o echipă închegată, care comunică fluid și asta mi se pare cel mai important. În acest moment, consider că ne-am așezat foarte frumos sufletesc.", a povestit Maurice Munteanu, în exclusivitate, în platoul WOWnews, în interviul realizat de Irisha.

