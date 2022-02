EXCLUSIV! Mellina, dezvăluiri din viața amoroasă! Nimeni nu a știut cât de mult a suferit din dragoste! "M-a pus să aleg între el și carieră"

In articol:

Mellina este o cântăreață foarte îndrăgită de publicul român, mai ales datorită pieselor pline de emoție pe care le-a lansat de-a lungul timpului. Aceasta s-a mai remarcat prin participarea în cadrul reality show-ului Bravo, ai stil!, unde și-a arătat atuurile în materie de modă.

Mellina vorbește despre cea mai dureroasă experiență în dragoste

Mellina [Sursa foto: Captură YouTube]

În ceea ce privește subiectul dragoste, Mellina nu a vorbit prea des, însă, invitată în podcastul găzduit de Roxana Nemeș, "Roxana te dezbracă de secrete" și difuzat exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, a rupt tăcerea și a povestit ultima experiență din viața ei amoroasă. Aceasta a dezvăluit cum se purta cu fostul ei iubit, în timpul relației de cuplu.

"În ultima relație pe care am avut-o, am fost foarte afectoasă, simțeam nevoia să îi spun că îl iubesc, să am grijă de el, era o bucurie pentru mine. Am fost și foarte tolerantă.", a declarat Mellina.

Dacă povestea de adineauri este frumoasă, romantică, ce a urmat nu a mai fost la fel.

Cu durere în glas, Mellina a povestit despre cel mai dureros moment din viața ei amoroasă, care o macină și astăzi. L-a iubit foarte mult pe fostul ei iubit, însă, după ce a recurs la un gest șocant, artistei i s-a dat toată viața peste cap.

"Un moment dificil, în care am slăbit foarte mult atunci a fost acum 8-9 ani, înainte să scot piesa Poză de album. Cel pe care îl iubeam nebunește m-a pus să aleg între el și cariera de cântăreață. Aveam niște percepții de viață foarte diferite. Am înțeles ulterior. Pentru mine a fost foarte dureros. Am ales muzica, ea fiind opțiunea de a alege ce să fac în continuare cu viața mea. A fost foarte greu. Pentru mine a fost o traumă, aveam atacuri de panică, mi se oprea respirația, eram și mai mică, nu am știut să procesez foarte bine lucrurile, dar până la urmă a fost o decepție, de la care poți să pățești multe, într-adevăr, dar sunt sănătoasă.", a mărturisit Mellina, în exclusivitate, în podcastul Roxanei Nemeș.

Mellina, sfaturi pentru cei care vor să devină artiști

Mellina a muncit din greu pentru a se bucura de succesul pe care îl are astăzi. Aceasta i-a povestit Roxanei Nemeș drumul său în carieră, ofeerindu-le sfaturi și celor care au aceeași pasiune ca ea și vor să activeze în domeniul artistic.

"Trebuie să fie răbdător, că toate se întâmplă la timpul lor și să fie orientat. Atunci când muncești, să fie cu cap. Să învețe ce are nevoie, nu doar pe feeling. În general, în viață, trebuie să muncești orientat, eficient, cu cap, poți să muncești încontinuu și să nu faci nimic. Talentul nu este îndeajuns. Mai degrabă ai 10% talent și 90% muncă.", a spus Mellina, în exclusivitate, în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".