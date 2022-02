EXCLUSIV. MØISE ne-a spus ce pregătește pentru Marea Finală Eurovision România 2022! Dezvăluiri din culise: ”Mă simt deja câștigător”

In articol:

MØISE a fost unul dintre favoriții juriului la Eurovision România 2022! Aceștia l-au ales pe tânărul cântăreț să meargă în Marea Finală Eurovision România 2022, alături de alți artiști, și să lupte pentru ca piesa lui să fie auzită pe scena de la Torino, Italia, acolo unde va fi găzduit marele eveniment.

MØISE a impresionat atât publicul, cât și juriul specializat, care l-a trimis direct în Marea Finală. Așadar, acesta este unul dintre finaliștii Eurovision România 2022, alături de WRS, Petra, Alex Parker si Bastien, Andrei Petruș, Cream, Minodora și Diana Bucșă, Dora Gaitanovici, Gabriel Basco, Vanu.

MØISE ne-a dezvăluit că, să fie finalist a fost una dintre dorințele, pe care le-a avut de fiecare dată când a participat la Eurovision. Acesta se bucură că o mulțime de oameni îi este alături și se simte deja câștigător datorită lor. ”Faptul ca sunt finalist e una dintre dorintele pe care le-am avut cu fiecare participare a mea la Eurovision. A adus dupa ea o multime de oameni care ma sustin si care mi-au aratat iubire si sustinere zilele astea, motiv pentru care ma simt deja castigator. Nu as putea spune ca ma asteptam, pentru ca decizia nu a stat in mainile noastre, insa am incercat sa fac tot ce am stiut mai bine cat sa imi vad numele pe diploma de finalist”, ne-a dezvăluit MØISE, despre calificarea lui în Marea Finală.

Ce pregătește MØISE pentru Marea Finală Eurovision România 2022

MØISE pregătește un show senzațional pentru Marea Finală și își dorește să iasă și mai tare din zona de confort. Artistul ne-a mărturisit că va începe imediat repetițiile pentru ultima etapă a Selecției Naționale.

” Pentru finala imi doresc sa ies si mai tare din zona de confort si sa prezint in fata audientei un moment memorabil. De saptamana care vine incepem repetitiile, asa ca stay tuned! ❤️ Multumesc tuturor sustinatorilor, grupului Eurovision Romania si nu in ultimul rand felicit din toata inima toti participantii! Oameni faini, talentati, fresh, care nu au facut decat sa fie parte dintr-o experienta a mea, personala, unica!”, a mai spus acesta, pentru WOWbiz.ro