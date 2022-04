EXCLUSIV! Moment emoționant pentru refugiații și salvatorii din Gara de Nord! L-au sărbătorit de ziua sa de naștere: „M-au păcălit și m-am trezit cu tortul în față””

In articol:

Teodor Nemțeanu, cel care a venit în ajutorul refugiaților ucraineni încă din primele zile ale războiului, a avut parte de o mică surpriză din partea voluntarilor din gară joi, de ziua sa de naștere.

Moment de bucurie după săptămâni de agitație și nopți nedormite

Teodor Nemțeanu, cunoscut prietenilor ca „Dodo”, a început acțiunea din Gara de Nord doar din dorința de a ajuta și cu puține resurse la dispoziție. Dodo a lucrat 20 de ani ca bodyguard și, cu banii economisiți, a făcut cursuri de prim ajutor și a cumpărat o ambulanță și o mașină de intervenții cu care să poată veni în sprijinul oricui care se află la ananghie.

„După ce am devenit pompier, am vrut să fac un upgrade. De ce să mai fie nevoie, după Colectiv și altele, să mai chemăm pe alții și pentru partea de prim-ajutor, când putem, practic, să facem un serviciu integrat, să avem cunoștințe despre toate cele trei? De asta mi-am luat o ambulanță, pe care am și omologat-o în luna februarie.(...) Și uite așa am ajuns eu la trenul de 5:10, în data de 25 februarie, când m-am trezit în sala de așteptare de clasa a II-a cu vreo 45 de refugiați din Ucraina. Majoritatea femei cu copii, înspăimântate, speriate”, a spus Dodo luna trecută, într-un interviu acordat jurnaliștilor WOWbiz.

Teodor Nemțeanu: „Mi-au zis inițial că vine cineva de la Ambasada Ucrainei ca să facă o donație.”

Voluntarii care s-au adunat treptat, în ultima lună, în jurul lui Dodo s-au gândit să facă ceva deosebit de ziua celui care a dat startul campaniei care a ajutat nenumărați ucraineni care au fost alungați, peste noapte, din casele lor de invazia rusă. Joi, pe 7 aprilie, echipa din Gara de Nord s-au strâns să sărbătorească și să-i cânte „La mulți ani!” lui Dodo. Obișnuit să muncească aproape fără pauză pentru cei defavorizați, acesta a uitat, pentru câteva minute, de stresul din ultima lună și a trăit din plin momentul alături de familie și prietenii pe care i-a cunoscut în gară.

„Mi-au zis inițial că vine cineva de la Ambasada Ucrainei ca să facă o donație pentru adăpostul din gară. M-au păcălit și m-am trezit cu tortul în față! Eu mă grăbeam între săli și ce s-au gândit ei să facă! (râde) A fost foarte frumos, chiar dacă a fost o pauză scurtă!”, a mărturisit Dodo pentru WOWbiz.ro.