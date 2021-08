EXCLUSIV Mona de la Puterea Dragostei spune adevărul despre despărțirea de Cristi Jitaru: "Voiam să punem cununia civilă..."

In articol:

Cu ochii în lacrimi, Mona de la Puterea Dragostei ne-a dezvăluit motivul despărțirii de Cristi Jitaru, dar și ce se va întâmpla de acum încolo cu relația lor.

Mona de la Puterea Dragostei, declarații despre despărțirea de Jitaru

Mona de la Puterea Dragostei trece prin momente dificile, după ce Jitaru și prietena ei au fost surprinși împreună. Dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat, a decis să vorbească deschis despre relația pe care o are cu fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Se pare că atât prietena ei, cât și Cristian Jitaru i-ar fi recunoscut faptul că nu există nimic între cei doi și doar au ieșit împreună, pentru că ea dormea, având un program destul de încărcat.

"Am încercat să vorbesc cu ei. Mi-au zis că nu se întâmplă nimic. Sunt doar niște poze. Păi, tu dormeai și nu am vrut să te deranjăm. Tot nu explică faptul că se țin de mână, ceea ce spun ei nu are nicio relevanță. Ceva nu se leagă. Dacă ar fi fost să fie ceva între ei, nu s-ar fi chinuit să îmi dea explicații. Se pare că s-a schimbat totul, deși nu mă gândeam", ne-a dezvăluit Mona.

În continuare, Mona a mai dezvăluit, în exclusivitate pentru WOWbiz, faptul că a vorbit cu Jitaru despre căsătorie, își făcuseră planuri de viitor, însă nu este sigură de faptul că îl va mai ierta.

"Voiam să punem cununia civilă, să ne mutăm împreună. Încă nu am avut o cerere, nu am apucat să avem o cerere oficială, vorbeam despre asta. El îmi spune același lucru. Stăm în aceeași cameră, pentru că nu aveam altă opțiune. Pot să spun un singurl lucru.. Nu știu pe cine să cred- pozele sau varianta lor. Nu ar fi putut să imi faca treaba asta( n.r. prietena mea).. Nu pot să cred ce mi se întâmplă. Timpul vindecă toate rănile. Îl iubesc destul de mult, dar sunt ranită de ceea ce a făcut. Poate da, poate nu, poate îmi voi reface viața", a mai dezvăluit fosta concurentă de la Puterea Dragostei.