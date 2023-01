EXCLUSIV| Mona și Jitaru de la "Puterea Dragostei" au divorțat oficial! Cei doi au decis pună punct mariajului, la doar câteva luni de la căsătorie: "Așa a fost să fie, fiecare merge pe drumul lui"

In articol:

Mona Stoian și Cristian Jitaru au ales să meargă pe drumuri diferite, la doar câteva luni de când și-au spus marele "DA". Foștii concurenți de la "Puterea Dragostei" s-au prezentat în această dimineață la notar, pentru desfacerea căsătoriei.

Mona și Jitaru au divorțat la notar

Mona Stoian și Cristian Jitaru au decis să rupă orice legătură și să pună capăt mariajului, la scurt timp după ce au spus marele "DA". Cei doi s-au prezentat luni în fața notarului, la ora 9:30, pentru desfacerea căsătoriei. Totul a durat doar câteva minute. Divorțul a fost confirmat chiar de către fostul concurent de la "Puterea Dragostei", care este acum un bărbat liber: "Da, am divorțat. Așa a fost să fie, acum fiecare merge pe drumul lui!", a declarat Cristian Jitaru, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Jitaru dezvăluia și în urmă cu câteva zile că între el și Mona nu mai există cale de împăcare.

Tot atunci, tânărul mărturisea că vrea să rămână singur o perioadă după despărțire, până își va căuta o nouă parteneră:, povestea Jitaru într-un interviu acordat înainte de a se pronunța divorțul, pentru spynews.ro

Familia lui Jitaru nu a fost de acord ca tânărul să se căsătorească cu Mona

Înainte de a face pasul cel mare, Jitaru a dezvăluit că el și Mona s-au lovit de câteva piedici, și asta pentru că părinții lui nu și-au dorit-o ca noră: "În general, ca să fiu sincer, nimeni din familia mea nu a fost de acord cu Mona, din cauza job-ului ei, dar chiar am avut o discuție, pur și simplu m-am enervat și am zis, știți ceva, până la urmă eu mă însor cu ea, eu mă spăl pe cap cu ea, dacă ar fi să nu meargă este strict decizia mea, problema mea și stop. Nu mai continuați, că oricum continuați degeaba. Au venit cu tot felul de argumente, că are un copil, că dansează, că lipsește noaptea.", mărturisea Jitaru, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

