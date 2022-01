EXCLUSIV! Monica Anghel după aventura din Iordania cu prietena Jojo: „Am cântat în deșert!”

In articol:

Monica Anghel, Aviv și Jojo s-au bucurat din plin de mica escapadă în Triunghiul de Aur al Iordaniei, Aqaba, Wadi Rum și Petra. Chiar dacă iarna nu este cel mai potrivit sezon pentru o vacanță în deșert, unde temperaturile pot fi și cu minus în timpul nopții, drumul a meritat doar pentru peisajele superbe de acolo.

Monica Anghel: „Am dormit noaptea în deșert.”

Monica Anghel și cea mai bună prietenă a ei, Cătălina Grama (Jojo) [Sursa foto: Instagram]

Artista s-a simțit eliberată în prima vacanță în afara țării de la începutul pandemiei încoace. A fost una cu atât mai specială, mai ales pentru că ultima dată când a fost plecată cu băiatul ei acesta era un copil, iar acum este adolescent.

„E pentru prima dată când merg în Iordania și mă bucură extraordinar de mult că am putut să merg împreună cu băiețelul meu. Este prima vacață din pandemie. N-am mai fost într-o vacanță împreună de când avea el cinci ani”, a declarat Monica Anghel în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Jojo și Monica Anghel s-au „blindat” pe măsură pentru vremea din deșert, dar nu se așteptau să vadă zăpadă în Iordania.

„Am fost la un camping în deșert, de cinci stele. Am gașcă extraordinar de faină! Au fost și -6 grade în deșert! Bine că i-am zis lui Jojo că va fi frig! I-am zis: <<Neapărat să-ți iei ceva gros!>>. Ea mi-a zis: <<Mi-am luat un trening. Cât de frig poate să fie, că doar e desert!>> Am dormit noaptea în desert și, a doua zi dimineață, am plecat cu mașinile unor beduini (trib de nomazi ai deșertului), ne-au dus acasă la unul dintre ei, și am băut ceai cu cardamom și salvie.

La Petra a început lapovița și, pe drumul spre aeroport, a început să ningă. Pe șosea erau vreo șapte centimetri de zăpadă”, a mărturisit Monica Anghel.

Monica Anghel: „Regele Iordaniei a trecut prin fața noastră.”

Monica Anghel în vacanță, în Iordania [Sursa foto: Instagram]

Monica Anghel nu poate sta departe de muzică, indiferent de locul în care merge. Pasiunea ei cea mai mare s-a văzut din plin într-un mic schimb de experiență cu oamenii locului.

„Este spectaculos! În deșert, am intrat într-un cort mare, cu covoare pe jos și un șemineu, în care oamenii au pus o melodie de-ale lor, să danseze. Am dansat și noi cu ei. Am pus și noi piesa <<Pe ulița armenească>>, cântată de mine. Am luat și eu microfonul și am cântat, și să vezi ce au dansat și ei cu noi! Mi-au zis că sunt onorați că sunt acolo! Și-au dat seama că eu cânt”, a spus Monica Anghel în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

În afară de muzică, dans și partide de ceai, Monica Anghel și Jojo au avut parte și de întâlniri „de gradul zero” cu VIP-urile din Iordania.

„Ne-am plimbat cu un iaht foarte frumos și luxos, pe care am ciocnit o cupă cu șampanie. Înainte să plecăm cu iahtul, a trecut prin fața noastră Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, care este pasionat de scufundări. L-am cunoscut pe guvernatorul regiunii Aqaba (Fawaz Irshaidat)”, a adăugat Monica Anghel.

