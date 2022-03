EXCLUSIV! Mulți au fredonat măcar o dată versurile "Mâna stângă sus, dreapta la mijloc", dar puțini știu povestea de viață a artistului! Alex Botea a spus totul despre drumul către celebritate: "Am lăsat școala"

In articol:

Alex Botea este unul dintre artiștii momentului. Cea mai nouă piesă a lui se numește "Mâna stângă sus" și a devenit un adevărat hit. TikTok-ul este plin de clipuri pe această melodie, semn că a prins extrem de bine la public.

Cum și-a început Alex Botea cariera muzicală?

Alex Botea mai are piese cu milioane de vizualizări, fiind un cântăreț de manele foarte ascultat la noi în țară.

Alex Botea și Bianca Rus [Sursa foto: Captură YouTube]

Nu există român să nu fi auzit măcar o dată melodia "Mâna stângă sus", cântată de Alex Botea. Fiind relativ nou pe piața muzicală, nu se cunosc prea multe detalii despre acesta. Invitat în cadrul emisiunii WOW Zodiac, moderată de Anamaria Ticea și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, artistul a povestit amănunte despre el. Astfel, aflăm cum și-a început drumul în carieră, până să aibă succesul de astăzi.

"Am început să cânt la restaurnat de la 13 ani și am lăsat școala. Am liceul făcut, dar deja mă apucasem să cânt și asta a fost. Eu cântam toată săptămâna în afară de marți, deci aproape zilnic.(...) Ultima piesă pe care am lansat-o a fost ideea producătorilor mei. Sincer am avut noroc. nu mă așteptam să prindă așa bine. Eu am mai avut succes și cu melodiile anterioare. De ja de la prima, în doar 11 luni, am făcut 28 de milioane de vizualizări. Așa a fost să fie, norocul meu de la Dumnezeu, să prind.", a povestit Alex Botea, în cadrul emisiunii WOW Zodiac.

Alex Botea, mărturii sincere despre relația cu soția sa

Alex Botea, Bianca Rus și Anamaria Ticea [Sursa foto: Captură YouTube]

Cântărețul de manele nu a vorbit doar despre muzică și cariera pe care o are, ci și despre viața personală și anume, amănunte din plan amoros.

Cu această ocazie, aflăm că Alex Botea este căsătorit și are o soție pe care o iubește foarte mult. Întrebat de Anamaria Ticea dacă va mai lansa vreo melodie pe viitor, dedicată ei, deoarece multe din piesele sale anterioare au fost, artistul a oferit un răspuns fabulos, la care nu se aștepta nimeni.

"Nu o să mai scot nicio melodie, care să fie dedicată soției mele. Sunt o persoană geloasă când vine vorba de soția mea și nu vreau să mai apară soția mea undeva.", a declarat Alex Botea, în platoul WOWbiz.

În cadrul emisiunii moderate de Anamaria Ticea, în aceeași ediție, a fost prezentă și Bianca Rus, care a povestit și ea la rândul ei, detalii din viața personală, dar și despre carieră.