EXCLUSIV! Nicolas de la Puterea dragostei spune adevărul despre despărțirea de Georgiana! Ce s-a întâmplat de fapt între ei? "M-a mințit, vorbea cu el"

Nicolas este unul dintre concurenții sezonului 4 Puterea dragostei care s-a făcut remarcat prin acțiunile lui din competiție. Acesta a format un cuplu cu Georgiana, lucru care a atras atât simpatii, cât și antipatii. Acum Nicolas este într-o altă relație, cu fosta iubită a lui George, prietenul și colegul său de competiție.

Nicolas dezvăluie motivul despărțirii de Georgiana

Cuplul format din Nicolas și Georgiana nu a durat prea mult din păcate, despărțirea fiind furtunoasă. Cei doi și-au reproșat multe și și-au adus acuzații grave, în fața tuturor, la televizor. Invitat în emisiunea "Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Nicolas a lămurit subiectul despărțirii de Georgiana și ce l-a deranjat cu adevărat la fosta lui iubită.

"I-am spus că atâta timp cât este cu mine în relație, să nu poarte conversații cu alți bărbați, mai ales pe live. Acolo a cam greșit-o. A făcut un live pe Instagram cu un tip și i-a spus că în România îi va da un cadou, iar ea s-a arătat interesată. Asta ma deranjat pe mine și m-a făcut să nu mai am încredere în ea. M-au mai deranjat și niște chestii cu Marinescu. În momentul în care el a intrat în direct și a spus că Georgiana a vorbit cu el, ea a început să zâmbească. Și când s-a pus inimioara pe ecran, nu s-a dat de acolo, a stat.", a declarat Nicolas, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Se pare că supărarea cea mai mare a lui Nicolas a fost faptul că Georgiana nu a fost 100% sinceră cu el, pe parcursul relației. Aceasta afirmă că el este cel care a decis să încheie povestea de iubire și își recunoaște și greșelile proprii în raport cu ea.

"Georgiana nu și-a dorit o relație serioasă în casă. Am văzut că a venit în emisiune la dumneavoastră, unde a zis că a vorbit și cu Alex Bobicioiu și nici asta nu mi-a zis. (...) Eu am dorit să pun punct, pentru că am aflat foarte multe lucruri pe care ea nu și le-a asumat. Și eu am avut partea mea de vină, că nu trebuia să aduc telefonul în emisiune să arăt mesajele noastre și să o jignesc, dar dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș trata altfel situația.", a mai spus Nicolas.

Nicolas spune adevărul despre pozele indecente cu Georgiana

Ca doi îndrăgostiți, într-o relație de cuplu, Nicolas și Georgiana au schimbat și mesaje romantice, despre care doar ei știu. Este vorba despre niște fotografii mai indecente, pe care și le-au trimis unul altuia, etalându-și atuurile fizice. În acest sens, Nicolas rupe tăcerea și spune totul despre pozele cu pricina.

"Au fost niște poze în lenjerie intimă. Nu au fost chiar atât de wow cum spuneau ceilalți concurenți din casă. Au fost așa cu limită. Nu am întrecut limita nici ea, nici eu. Mi-au plăcut pozele, cum să nu? Dacă sunt bărbat. Nu le mai am, le-am șters de atunci, din emisiune. Sunt ferm convins că i-au plăcut și ei. Nu știu dacă ea le-a șters.", a explicat Nicolas, în exclusivitate, în emisiunea "Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu".