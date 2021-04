EXCLUSIV Nicos de la Puterea Dragostei, despre relația dintre Cristian Comănici și Mariana: ”Nu cred că sunt sentimente”

In articol:

Nicos de la Puterea Dragostei a fost prezent, astăzi, în platoul WoWbiz, acolo unde a vorbit despre competiția care i-a schimbat viața, dar și despre foștii lui colegi de emisiune. Nicos a fost unul dintre cei mai controversați concurenți din casa Puterea Dragostei, acesta formând un cuplu cu Alexandra, iar mai apoi cu Meda.

De altfel, au existat numeroase certuri între el și alți concurenți din emisiune.

„ Nu sunt un băiat uns cu toate alifiile, dar eu nu am văzut oameni mai bătăuși, mai capabili decât concurenții care sunt acolo (n.r - la Puterea dragostei). Aici e vorba despre orice. Eu am surprins câteva discuții între concurenți, rămâneam șocat. Vorbeau de sume cu 15 zerouri, vorbeau despre mașini cu cauciucuri dezumflate, am prins niște momente care pentru mine erau șocante”, a mărturisit fostul concurent, despre cei care i-au fost colegi de competiție, în exclusivitate pentru WoWbiz.

Nicos de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Captură foto]

Nicos de la Puterea Dragostei, despre cuplul Cristian Comănici și Mariana

Acum, Nicos a spus tot ce crede despre noul cuplu format, cel dintre Cristian Comănici și Mariana de la Puterea Dragostei. Fostul concurent al emisiunii fenomen de la Kanal D a mărturisit că nu crede că fratele Biancăi Comănici are sentimente pentru Mariana. Deși Cristian a susținut mult timp că o place pe Mariana, iar acum cei doi formează și un cuplu, Nicos spune de Cristian că s-a legat de acest subiect, tocmai pentru a aveo o temă nedeterminată de discuție.

” S-a îndrăgostit Mariana de Comănici. Eu nu mai cred în Moș Crăciun. Cristian Comănici nu are sentimente pentru Mariana, nu spun că nu îi place, nu arată rău Mariana. La tv pare puțin mai grasă. Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place, dar nu cred că sunt sentimente din partea lui Cristian Comănici. S-a agățat de acest subiect, doar ca să aibă o temă cu durată nedeterminată. Cristian s-a rugat pe la colțuri: <<Aduceți-mi o fată, aduceți-mi o fată>>. Eu nu cred că nu a vrut emisiunea să îi aducă o fată lui Comănici, eu cred că nu a aplicat vreo fată pentru Comănici”, a mai spus Nicos, fostul concurent de la Puterea Dragostei, pentru WoWbiz.