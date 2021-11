EXCLUSIV! Niculina Stoican rupe tăcerea! Artista clarifică ce se întâmplă, de fapt, în relația cu impresarul lui Petrică Mîțu Stoian: "Nu sunt certată cu nimeni, drept dovadă dumnealui a fost aseară la Ansamblu"

In articol:

După moartea lui Petrică Mîțu Stoian au apărut acuzații dure din partea impresarului acestuia la adresa Niculinei Stoican. Doru Gușman a declarat în cadrul unui interviu că regretatul artist și Niculina Stoican nu ar fi avut o relație bună în ultima perioadă și din acest motiv ar fi decis să

Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, acuzații grave la adresa Niculinei Stoican

plece de la Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" și nu și-ar mai fi dorit să fie adus în instituție. În replică, marea cântăreață de muzică populară neagă aceste acuzații și spune că nu a existat nicio ceartă sau supărare între ea și artist.

Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Doru Gușman s-a arătat nemulțumit de faptul că trupul neînsuflețit al artistului va fi depus o zi la Ansamblul Folcloric "Maria Tănase". El spune că Petrică Mîțu Stoian, care se pensionase în vară, ar fi spus că nu își mai dorește să calce în insituția respectivă. Mai mult, acesta susține că Niculina Stoican ar fi stat la baza deciziei sale de a pleca de la Ansamblu.

„Niculina Stoican îl teroriza, îl umilea, nu s-a dus la un spectacol, i-a trimis adresă la primărie, primăria i-a tăiat ziua și mai multe altele și mi-a zis că nu mai suport.

>. Nici mort nu-l lasă în pace, vrea să se răzbune pe mine și pe el. El a zis că nici sufletul nu-mi mai calcă la Ansamblul Maria Tănase. Cred că e ultimul lucru pe care nu și l-ar fi dorit, să fie dus la Ansamblul Maria Tănase.”, a declarat Doru Gușman în cadrul unui interviu.

Niculina Stoican, dezvăluiri exclusive despre ce se întâmplă de fapt în relația cu impresarul artistului

niculina Stoican, alături de Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Contactată de WoWbiz.ro, Niculina Stoican spune că nu este certată cu nimeni, cu atât mai puțin cu Petrică Mîțu Stoian.

Artista a declarat că a fost decizia familiei ca trupul neînsuflețit al artistului să fie depus la Ansamblul Folcloric "Maria Tănase", unde artista este manager.

"Nu am avut nicio ceartă cu Petre, nu ne-am certat niciodată, nu s-a întâmplat absolut nimic. Declarațiile altor persoane nu mă privesc, și le asumă, fac ce consideră de cuviință. Eu nu sunt certată cu nimeni, ca drept dovadă dumnealui a fost aseară, când Petre a fost aici la Ansamblu Folcloric Maria Tănase, a venit, a stat cât a considerat de cuviință dumnealui împreună cu familia. Au plecat, au venit, au rămas cei care au rămas, deci de unde discuțiile astea pe care le spune dumnealui?! Ce pot să comentez eu? Ce face, pentru mine nu are relevanță. Nu am cum să comentez.

Eu sunt manager de instituție. Eu nu pot să comentez hotărârile pe care le iau cu terțe persoane decât în cadrul instituției sau cu superiorii mei. Am luat legătura cu familia, însemnând sora lui, și am întrebat dacă este de acord să fie măcar o zi depus Petre la sediul instituției. I-am dat timp de gândire, s-au gândit, s-au sfătuit în familie și mi-a spus da, este de acord. De aici, eu am făcut demersurile necesare ca să-l aduc în instituție. Restul, de unde să știu eu de unde sunt nemulțumirile astea.", a declarat Niculina Stoican în exclusivitate pentru WoWbiz.ro.

Niculina Stoican spune că nu a fost vorba de nicio supărare, ba din contră, după ce Petrică Mîțu Stoian s-a pensionat, la Ansamblu a avut loc un spectacol în cinstea artistului.

"Bun, dacă el s-a pensionat din cauza mea, cum se poate să fi avut spectacol de "la reverede", în care noi i-am cântat cu toții "La mulți ani!", în care a primit de la mine un aranjament cu flori. Nu a existat nicio ceartă și nicio supărare între mine și Petre.", a mai adăugat artista.