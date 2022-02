EXCLUSIV! Nu o să îți vină să crezi ce a făcut Adelina, câștigătoarea sezonului 4 Puterea dragostei, cu banii din marele premiu! Schimbarea se vede cu ochiul liber

In articol:

Radu și Adelina sunt în culmea fericirii, după ce au devenit câștigătorii sezonului 4 Puterea dragostei și au primit fiecare câte un cec în valoare de 10.000 de euro. Deși mulți au pus la îndoială autenticitatea sentimentelor dintre ei, cei doi au demonstrat că se iubesc cu adevărat și i-au convins și pe telespectatorii care i-au votat în

Radu și Adelina, câștigătorii sezonului 4 Puterea dragostei

număr mare și i-au scos învingători.

Radu și Adelina [Sursa foto: WOWbiz.ro]

După multe luni de muncă și ambiție, Radu și Adelina sunt marii câștigători ai show-ului fenomen Puterea dragostei! Imediat după finală, cei doi au fost prezenți în platoul WOWbiz.ro, unde și-au spus primele impresii despre competiție și au oferit prima reacție după ce au devenit câștigători.

"Am avut foarte mari emoții, încât nici nu mai puteam să vorbesc. Am fost foarte fericită și în sinea mea am simțit că o să se întâmple așa și că o să fim amândoi câștigători.(...) Nu pot să spun că mi-a fost ușor, doar că știam că el e cu totul altă persoană și nici eu nu înțelegeam de ce se comportă așa de multe ori. Dacă se întâmpla ceva, punea imediat la suflet și chiar dacă unii concurenți făceau fix să îl enerveze, el le dădea fix de voiau.", a declarat Adelina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Citeste si: Războiul s-ar putea încheia RAPID. Ce vrea Rusia de la Ucraina, în schimbul păcii! Unica CERINȚĂ..- bzi.ro

Mulți dintre colegii lor de competiție le-au contestat relația și sentimentele, dar Radu și Adelina au demonstrat că fie că se află în casă, fie afară, se iubesc și

formează un cuplu real și nu doar de fațadă.

"De când am ieșit din competiție, am stat împreună mereu, până astăzi și o să stăm în continuare.", a mai spus Adelina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Ce a făcut Adelina cu banii câștigați la marele premiu

Adelina și Bianca Comănici [Sursa foto: Captură TikTok]

Recent, Adelina a făcut un live pe TikTok, alături de Bianca Comănici, iar fanii au observat un detaliu, care i-au făcut să își dea seama în ce a investit blondina o parte din banii câștigați

din marele premiu. Imediat ce s-a alăturat live-ului Biancăi, cei care o cunosc și o urmăresc, și-au dat seama imediat că este ceva schimbat la câștigătoarea sezonului 4.

Este vorba despre buzele Adelinei, care sunt mai voluminoase decât înainte. Astfel, e clar că blondina a ales ca o o parte din banii din premiu să îi investească în ea și anume să își pună acid în buze, pentru a avea mărimea pe care și-o dorește.