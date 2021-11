EXCLUSIV! Oana Lis, dezamăgită de oameni! Declarații pentru wowbiz.ro, după externarea din spital: "Toată lumea credea că Viorel moare, dar oamenii nu mor când vor alții!"

In articol:

Oana Lis a stat de vorbă cu wowbiz.ro după ce ea și soțul său, Viorel Lis au fost externați din spital. De ieri, ea a avut voie să iasă din casă, însă soțul său urmează tratament.

Oana Lis, despre simptomele infecției cu COVID-19

Primul care a ajuns la spital a fost Viorel Lis, iar a dosu zi și Oana a avut nevoie de supraveghere medicală pentru că s-a simțit rău. Au fost internați amândoi în aceeași unitate. S-au susținut, și-au ridicat moralul și împreună au trecut peste.

Oana și Viorel Lis, imagine de pe patul de spital [Sursa foto: Facebook]

Oana ne-a declarat că a avut simptome diferite de ale soțului și că au mers la spital imediat ce au văzut că se simt rău.

"Am avut simptome foarte diferite și eu si viorel, am lesinat pe stradă, m-a durut capul, au fost simptome medii și la mine și la Viorel și uite așa a trebuit să mergem la spital, pentru că acasă nu avea cine să aibă grijă de viorel, că eu nici de mine nu puteam să am grijă.

Știu că nu e ce vrea să audă lumea, dar pe noi ne-a salvat faptul că eram vaccinați și pentru că am mers din prima zi la spital, am fost de acord să ne

internăm, am încredere în medici, în știință și nu puteaa să tratăm boală cu ceai de ghimbir. Știam că la un moment dat o să facem boala și am vrut să fiu informata, sunt pe un grup despre Covid și vedeam cum reacționează ceilalți și am știut că avem o șansă dacă mergem la spital, mai ales că Viorel a avut o formă și mai grea decât a mea.",a povestit Oana Lis în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Deși s-a protejat de la începutul pandemiei și a evitat întâlnirile și locurile aglomerate, Oana nu își explică cum au contactat virsul.

"Nu am putut să-mi dau seama de unde am luat, mai ales că eu m-am ferit. Eu nu am mers la zile de naștere, nunți, petreceri, nu mă îmbrățișam cu lumea, am folosit dezinfectant. Trecuseră 7 luni și nu am facut doza 3 și cred că a fost imunitatea mai scăzută. Eu am ieșit în fiecare zi la cafea, la market, dar am evitat întâlnirile cu multe persoane.", a mai spus Oana Lis.

Oana Lis, dezamăgită de reacțiile oamenilor după ce ea și Viorel au ajuns la spital

Oana Lis a ținut să-și informeze prietenii și apropiații despre cum decurg lucrurile și a postat pe pagina sa de socializare. Dacă cei mai mulți i-au transmis gânduri bune și încurajări, au fost și oameni care au supărat-o.

"Toată lumea credea că Viorel moare, dar oamenii nu mor când vor alți oameni și sunt supărată pe acești oameni. Oamenii mor când li se termină ața sau când se termină destinul lor sau când vrea Dumnezeu. Nu contează că Viorel are 78 de ani sau că a murit unul de 40. Conteaza foarte mult și felul omului în care și-a trăit viața. După 60 de ani contează ce ai făcut pe parcursul vieții. Daca ai stat în droguri, nopți pierdute, fumat, alcool nu te aștepta să faci față oricărei boli.

Vedeam în comentarii, că de-aia nici nu am mai intrat câteva zile, că vai, de când așteptau să moară. Eu nu m-am gândit nicio secundă să-l las pe Viorel la greu sau ăa-l las vreodată. Viorel este familia mea.

În viața asta treci și prin greu. Nu mă aștept că totul va fi bine, din contră, mă pregătesc pentru orice. Vor mai fi boli, pierderi de bani, de prieteni.", a povestit Oana Lis pentru wowbiz.ro.