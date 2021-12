EXCLUSIV! Oana Roman are o casă atât de mare încât a împodobit câte un brad de Crăciun pe fiecare etaj! Cum și-a decorat vedeta casa și ce așteptări are de la 2022

In articol:

Oana Roman a stat de vorbă cu jurnaliștii WoWbiz.ro și a mărturisit că perioada Sărbătorilor este așteptată cu mare bucurie de familia sa. Alături de fiica și soțul ei, vedeta și-a decorat casa, pentru ca atmosfera să fie mai confortabilă și primitoare pentru apropiații care vin în vizită.

"Am decorat toată casa, pentru că avem o casă mare și frumoasă și este o mare plăcere să o decorăm. În fiecare an decorăm casa, scările, mobila, bucătăria, tot ce putem, în casă. Avem și doi brazi, pentru că avem două sufragerii și am făcut brad și jos și la etaj.", a declarat Oana Roman, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Vedeta este mândră de ce a reușit să realizeze în casa sa, așa încât abia își așteaptă musafirii în vizită.

"Acum suntem într-o perioadă în care am avut și lucrări. Am mai făcut o bucătărie de vară, am făcut terasa, grădina și suntem într-o perioadă în care ne bucurăm atât de tare de ceea ce am făcut, de cum arată casa, încât în fiecare weekend avem musafiri. Marius, după cum știți, are o pasiune extraordinară de a găti, e hobby-ul lui cel mai de suflet, așa că în fiecare weekend gătește pentru musafiri.", a mai povestit Oana Roman, pentru WOWbiz.ro.

Ce așteptări are Oana Roman de la anul 2022?

Anul acesta, Oana Roman a avut multe proiecte de succes, reușind să își ducă la bun sfârșit tot ce și-a propus.

Pe cât de prosper a fost anul 2021, la fel își dorește și pentru anul ce urmează.

"2021 a fost un an foarte bun pentru mine și îmi doresc ca 2022 să fie măcar la fel de bun ca cel care a trecut. Să fie un an cu mai multe împliniri și să fim sănătoși.", a spus Oana Roman.

