EXCLUSIV! Oana Roman și familia ei, primul Crăciun departe de casă! Ce a scris fiica vedetei în scrioarea pentru moșul? "E un sentiment ciudat"

In articol:

Oana Roman i-a ajutat pe Brigitte și Florin Pastramă să organizeze un eveniment cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă, unde vedetele și copiii lor să se bucure de gustări, cadouri și magia Crăciunului. Aici, Oana Roman a acordat un interviu pentru wowbiz.ro, unde a dezvăluit unde și de ce pleacă de acasă de sărbători.

"Anul acesta este primul Crăciun când nu vom fi acasă. E primul an în care plecăm din București pentru că avem o prietenă foarte bună care are o pensiune, undeva lângă Târgu-Jiu. Am puțină treabă acolo și facem și Crăciunul cu ei. E un sentiment ciudat, pentru că de când m-am născut, niciodată nu am făcut Crăciunul decât acasă, la ai mei, apoi la mine, însă anul acesta trebuie să plecăm. Dar, o să fie bine și frumos.(...) Anul trecut a fost un Crăciun trist, pentru că am fost despărțiți, a fost cumplit de greu. Anul acesta va fi unul fericit, sperăm ca la anul să fie și mai fericit.", a declarat Oana Roman.

Cei mai încântați de aceste sărbători sunt copiii, care abia așteaptă să primească cadourile. Și Izabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, s-a grăbit să își scrie scrisoarea, însă a întâmpinat un mic obstacol.

"A făcut scrisoarea, am și trimis-o. Problema este că între timp a aflat că plecăm din București și are o foarte mare teamă că moșul nu o să o găsească. Și atunci, aseară m-a rugat să mai facem o scrisoare în care să îi specificăm moșului că noi o să fim acolo și să știe unde să îi aducă cadourile.", a povestit Oana Roman, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Eveniment de lux organizat de Brigitte Pastramă! Vedetele și copiii lor au vizitat țara lui Moș Crăciun

Ce așteptări are Oana Roman de la anul 2022?

Anul acesta, Oana Roman a avut multe proiecte de succes, reușind să își ducă la bun sfârșit tot ce și-a propus. Pe cât de prosper a fost anul 2021, la fel își dorește și pentru anul ce urmează.

"2021 a fost un an foarte bun pentru mine și îmi doresc ca 2022 să fie măcar la fel de bun ca cel care a trecut. Să fie un an cu mai multe împliniri și să fim sănătoși.", a spus Oana Roman.

De asemenea, vedeta afirmă că îi merge foarte bine cu site-ul și că locuința lor a avut parte de modificări la care visa de mult timp.

Distribuie pe: