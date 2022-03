EXCLUSIV! Olga și-a salvat băieții din calea războiului și și-a luat adio de la soț, rămas să apere Odesa: „Ne dorim să rămânem în România”

In articol:

Duminică, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, i-a avertizat pe ucraineni și pe întreaga comunitate internațională că urmează ca armata rusă să bombardeze Odesa. De frică să nu fie prinși în bătaia focului sau să nu mai poată părăsi orașul, localnicii au plecat de urgență către granița cu România.

George: „Am ajuns în România pe vapor.”

De când a început războiul în Ucraina, mai bine de 1,5 milioane de refugiați au fugit către țările din Uniunea Europeană pentru a-și salva viețile. Deși, în acest moment, în Odesa nu se dau lupte de stradă, oamenilor le e teamă de gândul că armata rusă ar putea să le distrugă orașul, așa cum s-a întâmplat cu Harkov.

Olga și cei doi copii ai ei, George și Maksim, au fost nevoiți să își lase în urmă tatăl, care a rămas acasă să apere Odesa, ca să poată ajunge în singuranță în România.

„Suntem din Odesa. E destul de liniștit acolo, poate doar niște sirene, dar fără rachete, fără soldați, fără tancuri. Situația e destul de calmă în Odessa. Nu ca în alte orașe. (Olga) Soțul meu a rămas în Ucraina. Nu este înrolat în armată, dar ajută la apărarea orașului. (George) Am ajuns aici în urmă cu două zile. Am călătorit în București din Isaccea. Am ajuns în România pe vapor. Ne-am întâlnit cu niște voluntari și ne-au oferit cazare la hotel pe perioadă nedeterminată. După ce ne acomodăm, vom căuta un apartament de închiriat până la finalul războiului”, le-au spus Olga și George jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Olga: „Vrem să găsim ceva de muncă.”

Peste 260.000 de ucraineni au trecut, până acum, granițele României cu speranța că vor găsi un refugiu. Dintre aceștia, circa 70.000 de mii au ales să rămână pe teritoriul țării noastre. Situația este pe cale să se înrăutățească în orașele care nu au cedat încă în fața Rusiei, așa că numărul lor este așteptat să crească.

Olga speră să își revadă soțul cât mai curând, însă e conștientă că războiul ar putea fi unul de durată. Dacă ea și copiii vor rămâne mai mult timp în România, Olga vrea să își găsească și un loc de muncă, pentru a fi sigură că lui George și Maksim nu le lipsește nimic.

„(Olga) Avem rude aproape de Kiev și ne-au spus că e de rău. Ne dorim să rămânem în România. Sperăm că războiul se va termina cât mai repede, dar nu știm cât va dura. Vrem să găsim și ceva de muncă. (George) În Kiev e foarte periculos! La fel și în Harkov, care e distrus. Și lângă Odesa, în Nikolaev, e foarte rău! Lumea se ascunde în parcări în Kiev, în case mari, acolo se ascund cel mai des”, au mărturisit Olga și George.