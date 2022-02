EXCLUSIV! Olguța Berbec încă e marcată de ultima întâlnire cu Petrică Mâțu Stoian! Nu va uita niciodată ce i-a spus marele artist: "M-a făcut fericită cu acest lucru"

In articol:

Olguța Berbec se numără printre artistele cele mai îndrăgite ale muzicii populare românești. Publicul o numește protejata lui Petrică Mâțu Stoian, datorită relației speciale pe care au avut-o cei doi.

Olguța Berbec dezvăluie sfaturile pe care i le-a dat lui Petrică Mâțu Stoian, în carieră

Regretatul artist a fost un adevărat mentor pentru Olguța, amintirea lui rămânând vie și în ziua de azi.

Olguța Berbec a fost dintotdeauna privilegiată, avându-l ca îndrumător în cariera muzicală pe regretatul mare artist Petrică Mâțu Stoian. Aceasta ne-a povestit cele mai valoroase sfaturi pe care le-a primit de la acesta și cât de mult a contribuit la artistul care este astăzi. Cântăreața spune totul despre mentorul ei.

"Am avut o relație bună cu Petrică Mâțu Stoian. Îmi este aproape imposibil să vorbesc la trecut, pentru că pentru mine este foarte prezent, cred că și pentru public, fiindcă au rămas atât de multe cântece, atât de multe imagini, încât e ca și cum ar fi într-un turneu și așteptăm să se întoarcă. În ce privește sfaturile, aș putea spune că a avut un cuvânt important de spus când am imprimat primul album cu maestrul Nicolae Botgros. Eram foarte temătoare să fac lucrul acesta, mă gândeam că poate e prea mult pentru mine, oare pot să fac asta și cum trebuie să procedez. Mi-a dat curaj și mi-a spus clar: trebuie să imprimi la Chișinău și dacă vrei să faci un pas mare în față. A avut dreptate și cred că a fost un moment cheie.", a declarat Olguța Berbec, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Olguța Berbec, amintiri emoționante, despre momentul în care Petrică Mâțu Stoian i-a cântat la nuntă

Tot timpul petrecut alături de Petrică Mâțu Stoian a fost de neprețuit, însă există unul care îi va rămâne pentru totdeauna în suflet Olguței Berbec. Artista a povestit cu emoție în glas, cum nu va uita niciodată invitatul special de la nunta sa, care a făcut ca evenimentul vieții ei să fie cu adevărat special.

"Pe parcursul timpului ne-am întâlnit la diverse evenimente și unul dintre cele mai importante din viața mea, care contează foarte mult, mi l-am dorit foarte mult la nunta noastră și a fost prezent. A cântat și, de fiecare dată când îmi aduc aminte, am o bucurie în suflet că a fost prezent acolo. Nunta a avut loc la Timișoara, eu sunt din Mehedinți și am simțit, cumva, că nu sunt singură între bănățeni. Aveam mehedințeanul cel mai de frunte la nuntă, m-a făcut fericită cu acest lucru. Legat de ceea ce vă povestesc acum, am mulțumirea că pe tot parcursul vieții, l-am asigurat de prețuirea mea, nu am regrete de niciun fel la modul că trebuia să îi spun sau să fac mai mult. Mi-a fost drag și întotdeauna când am avut ocazia, i-a arătat respect și prețuire.", a mărturisit Olguța Berbec, În exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.