EXCLUSIV Philip de la Puterea Dragostei răspunde acuzațiilor Bernei. A agresat-o sau nu tânărul pe fosta lui iubită?

Philip Albu [Sursa foto: Instagram] 17:55, aug 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Bernadette și Philip Albu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din cadrul celebrului show matrimonial, "Puterea Dragostei". Cei doi au rămas împreună o perioadă bună de timp după ce au ieșit din emisiune, însă la un moment nu s-au mai înțeles și au decis să meargă pe drumuri diferite.

Recent, frumoasa blondină a dezvăluit că adevăratul motiv al separării ar fi fost violență fizică, iscând un adevărat scandal.

Citeste si: EXCLUSIV| Berna de la Puterea Dragostei recunoaște că a fost agresată de Philip. Dezvăluiri cu ochii în lacrimi: "M-a tras de păr, m-a pus într-un colț..."

Philip, primele declarații după ce a fost acuzat de violență

Fostul iubit al Bernei nu a mai suportat să audă ce acuzații aduce tânăra la adresa lui, așa că a dat cărțile pe față și a dezvăluit cum au stat, de fapt, lucrurile, în seara cu pricina. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a povestit că nu s-a întâmplat nimic din ceea ce a spus blondina, ci doar au purtat o discuție referitoare la anumite zvonuri pe care bărbatul le-a auzit despre aceasta.

Mai mult, se pare că cei doi nu s-au oprit doar la o simplă convorbire, ci și-au și petrecut o parte din seară împreună, timp în care Berna i-ar fi declarat lui Philip că încă îl iubește foarte mult: "Nici nu știe să mintă, în primul rând. Eu eram în Centrul Vechi cu Marius și cu alți prieteni, acolo am văzut-o, m-am dus spre ea. Între timp, când mă duceam sprea ea, l-am chemat și pe Marius. Ea era cu o fată și cu încă doi băieți. Băieții ăia doi când m-au văzut au fugit și au rămas ea și prietena ei. Eu am oprit-o. Cu o săptămână înainte să mă văd cu ea, am sunat-o că am auzit niște lucruri urâte despre ea. Eu o credeam fată cuminte și ea, după ce ne-am despărțit.. Eu știam după ce ne-am despărțit că ea nu o să mai fie acea fată cuminte și o să se plimbe cu mai mulți băieți. Știam că o să fie așa și nu îmi doream, pentru că simt că mă face pe mine de râs, mai ales pe ea.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Eu am sunat-o și i-am explicat ce vorbește lumea și ea mi-a spus să nu ne postăm, să ținem totul secret, să păstram o relație de prietenie, să nu ne certăm, să nu ne postăm dacă mergem cu fete, cu băieți. Ea, fix după câteva zile, a făcut chestia asta, a fost la ziua cuiva și s-a postat cu cineva. Am sunat-o și i-am spus: 'Păi ce faci? Îmi spui mie să nu fac chestiile alea și tu le faci?'. Am avut discuție, a început să vorbească urât, am vorbit și eu urât și i-am spus: 'Pentru ce ai vorbit, când o să ne vedem o să avem noi o discuție!', dar nu am zis că o ameninț. Ea în Centrul Vechi, când m-a văzut, a fugit. Și am oprit-o și am vorbit chiar frumos cu ea, fără nervi. Am întrebat-o dacă e adevărat, că am auzit și alte lucruri pe care nu vreau să le zic, că mi-e mie rușine... A zis că nu, apoi mă lua în brațe, să-mi zică că mă iubește. Ea zice că am tras-o de păr, păi dacă o trăgeam de păr nici nu aveam de ce păr s-o trag, că rămâneam cu extensiile ei în mână. O fată care povestește că e bruscată sau amenințată nu discută chestiile astea răzând.", a declarat Philip Albu, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Philip și Berna pe vremea când formau un cuplu[Sursa foto: Instagram]

Marius Bogdan, fostul coleg de emisiune al celor doi, susține declarațiile lui Philip

Marius Bogdan, unul dintre foștii colegi de emisiune al celor doi, a fost și el prezent în acea seară în locația în care Berna a declarat că a fost agresată de Philip. Bărbatul a ținut să precizeze că acuzațiile aduse prietenului său nu sunt deloc adevărate, pentru că el însuși a asistat la întâlnirea acestora.

De asemenea, Marius a mai spus că nu poate băga mâna în foc că nu s-a întâmplat absolut nimic, însă cât a fost el prezent nu a fost vorba de niciun fel de agresiune: "Eu am plecat la un moment dat de lângă ei. M-am asigurat că nu se ceartă și am plecat. După 20 de minute au venit împreună. Adică Berna, dacă tu te simțeai amenințată, nu continuai să te plimbi cu Philip prin Centrul Vechi. I-am dat și un pahar de șampanie, apoi am coborât la barieră, să mergem la o altă locație.

Citeste si: EXCLUSIV Berna de la Puterea dragostei, adevărul despre relația cu Azrael Golden: „Sunt extrem de geloasă”

Adică băi, dacă îți era frică, aveai discuția respectivă și apoi plecai, te întorceai la treaba ta. De tras de păr în Centrul Vechi la ora 22:00, n-ai cum să o faci, pentru că este poliție, discuția a avut loc în fața clubului, nu a fost pe un gang, acum ce i-o fi zis Philip, că o fi jignit-o, asta nu știu, sau dacă după două zile s-au întâlnit și el a bruscat-o sau a jignit-o, nici asta nu știu, dar acolo, punctual, nu s-a întâmplat asta. Eu vorbesc strict de seara aia și în seara aia nu s-a întâmplat asta. Cel puțin nu în Centrul Vechi.", a povestit Marius, pentru Wowbiz.ro.