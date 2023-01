EXCLUSIV Philip de la Puterea dragostei se căsătorește cu iubita lui! Au ținut totul secret până acum: „Săptămâna viitoare o să fie”

In articol:

Philip s-a numărat printre cei mai îndrăgiți concurenți din cadrul show-ului matrimonial ”Puterea Dragostei”, iar în emisiune, cât și în afara acesteia, tânărul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Berna, femeia de care se îndrăgostise foarte tare la momentul respectiv și pe care o ceruse chiar și în căsătorie.

Relația lor s-a terminat după ceva timp, iar acum tânărul și-a refăcut viața alături de o altă femeie, care urmează să-i devină și soție.

Invitat în cadrul emisiunii ”Online Story”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews și moderată de Cornelia Ionescu, Philip și-a deschis sufletul și a dezvăluit că urmează să se căsătorească cu iubita lui, a cărei identitate nu a dezvăluit-o până acum. Șocul a fost și mai mare pentru fani, mai ales că nimeni nu știa că și-a refăcut viața alături de o altă femeie.

De asemenea, Philip a mai povestit că Vicenzo Final Boss și iubita acestuia vor fi martori la cununia civilă, asta pentru că partenera de viață a tânărului este foarte bună prietenă cu viitoarea soție a fostului concurent de la Puterea Dragostei.

„Săptămâna viitoare o să fie cununia civilă. Vicenzo și iubita lui vor fi martori, vor fi nași”, a dezvăluit Philip, la emisiunea „Online Story”, moderată de Cornelia Ionescu.

Philip a fost logodit și cu Berna

Philip și Berna au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi urmau să devină soț și soție, însă foștii concurenți de la Puterea Dragostei au decis că drumurile lor trebuie să se separe și să-și găsească fericirea în brațele altor persoane.

În urmă cu ceva timp, Berna și-a deschis sufletul și a explicat ce a făcut, totuși, cu inelul de logodnă pe care l-a primit de la Philip, atunci când a fost cerută în căsătorie.

"Într-adevăr este un obiect cu o valoare sufletească pentru mine și i-am găsit un loc, sub pernă, dar asta nu înseamnă că mai există cale de împăcare între mine și Philip. Eu am viața mea, el are viața lui.", a mărturisit Berna, pentru Viperele Vesele.

