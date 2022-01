EXCLUSIV! Pneumologul Gilda Popescu vorbește despre simptomele neașteptate cauzate de noua tulpină Omicron: „Față de tulpina Delta, pacienții nu fac febră.”

In articol:

Gilda Popescu, pneumolog și conferențiar universitar, susține că noua variantă a virusului SARS- CoV-2 pare să fie mai iertătoare cu pacienții, iar boala are simptome mai ușor de suportat față de tulpina Delta, responsabilă pentru valul 4 al pandemiei.

Gilda Popescu, pneumolog, despre eficiența vaccinului în fața Omicronului: „Faptul că sunt vaccinată m-a ajutat și nu m-am infectat.”

Medicul pneumolog Gilda Popescu [Sursa foto: EEA Grants]

Conform OMS, primele studii făcute pentru varianta Omicron, descoperită în noiembrie în Africa de Sud, arată că mai puțin pacienți au nevoie de spitalizare în comparație cu varianta Delta. De asemenea, boala este mai blândă atât cu tinerii, cât și cu cei mai în vârstă.

„Cei mai mulți au avut discrete dureri musculare, durere în gât și, cumva, transpirații seara. De obicei n-au făcut febră, față de tulpina Delta, când, după ce se instala această inflamație, făceau pusee de febră de 39, 40 de grade”, a declarat medicul în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

În ciuda veștilor mai optimiste legate de severitatea bolii cauzate de Omicron, oamenii nu ar trebui să lase garda jos, spune pneumologul Gilda Popescu.

În afara echipamentelor de protecție, vaccinarea rămâne cea mai bună armă în fața coronavirusului.

„Vă spun că am testat-o pe mine! Am fost contact, fără să știu, cu pacient infectat cu COVID, o cunoștință venită în casă, neștiind că este infectat. Nu am purtat mască. Faptul că sunt vaccinată cu cele trei doze m-a ajutat și nu m-am infectat”, a ținut să sublinieze pneumologul Gilda Popescu pentru WOWbiz.ro.

„Chiar dacă nu există o imunitate absolută, ci una relativă, totuși zic că ne protejează. Infectarea se face mai greu și simptomatologia este minimă.”

„Vaccinarea rămâne de bază, în sensul în care ne protejează, ne mărește, practic, imunizarea față de această tulpină.

Deci facem forme mai ușoare.”

Dr. Gilda Popescu despre valul 5: „Nenorocirea va fi în momentul în care vor apărea forme grave.”

Coronavirusul [Sursa foto: PixaBay]

Chiar dacă nu dă simptome la fel de neplăcute ca varianta Delta, Omicron este mult mai contagioasă. Institutul Național de Sănătate Publică i-a avertizat deja pe români că sistemul public de sănătate va fi, din nou, pus la încercare în valul 5.

„Dacă ținem cont că transmiterea acestui virus este de trei ori mai frecventă decât tulpinile celelalte, dacă nu respectăm condițiile celelalte, de distanțare fizică, de purtare a măștii, de imunizare, într-adevăr riscăm să ne îmbolnăvim.”

Situația va putea fi ținută sub control, dacă rezultatele studiilor realizate până acum pe pacienții infectați cu Omicron se vor vedea și în „teren”. Acest lucru, însă, nu reprezintă nici pe departe o garanție, conform medicului Gilda Popescu, mai ales în cazul celor care nu s-au imunizat și care nu respectă purtarea măștii și distanțarea socială.

„Nenorocirea va fi în momentul în care vor apărea, dacă vor apărea, forme grave. Deocamdată nu au fost semnalate cazuri grave pentru cei care s-au infectat cu tulpina Omicron”, a adăugat pneumologul.

„Trebuie să facem tot ce ține de noi să nu ne infectăm, respectând aceste reguli și vi le spunem din experiența pe care am căpătat-o stând lângă pacientul infectat. Fără niște măsuri de protecție exagerate.”

