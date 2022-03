EXCLUSIV. Povestea emoționantă a Adăpostului Măriuța! Daniela a găsit în cimitir un cățel părăsit, care avea să-i schimbe viața: ”Astăzi are șase ani, a crescut ca un copil”

In articol:

Adăpostul Măriuța are o poveste foarte emoționantă! Daniela Popovici a povestit pentru WOWbiz.ro cu lux de amănunte cum a luat naștere adăpostul, care astăzi este ocupat de 1000 de suflete. Totul a pornit din iubirea pentru animale pe care Daniela o are încă din copilărie.

A fost plecată mulți ani în Italia, iar la întoarcere s-a întristat când a văzut câte animale fără stăpân sunt la noi în țară și câte au nevoie de ajutor, iar foarte puțini oameni îl oferă.

Citeste si: EXCLUSIV. Cât de mult a afectat pandemia de COVID, adopțiile cățeilor. Reprezentanta unui adăpost, dezvăluiri pentru WOWbiz.ro: ”Chiar și cele internaționale sunt mai puține”

Daniela Popovici: ”Toată viața mea am iubit animalele”

Povestea impresionantă a Adăpostului Măriuța a început înainte de o sărbătoare mare, atunci când Daniela a găsit în cimitir, abandonat un pui de pitbull. Cățelul avea picioarele rupte și plângea de mama focului. Bineînțeles că a fost luat, îngrijit și crescut ca un copil, ne-a mărturisit Daniela. I-a pus numele Măriuța, căci micuța cățelușă a fost găsită chiar înainte de Sfânta Maria, pe 14 august, acum șase ani.

Citeste si: EXCLUSIV. Să iubim și câinii fără stăpân! Vizitatorii unei biblioteci sunt invitați să ia acasă un blănos. Campanie emoționantă: ”Mi s-a părut o idee bună”

” Toată viața mea am iubit animalele. Eu stat în Italia 11 ani și când m-am întors acasă, primul meu drum la Calafat am găsit niște căței, pe un câmpă de zăpadă. I-am luat. La al doilea drum, am găsit-o pe Tarra, am găsit alții. Într-o zi, un nemernic bătea un cal în ultimul hal. M-am dus la Poliție și mi s-a spus că, din păcate, nu există lege ca el să fie pedepsit. Asta se întâmpla acum șase ani, când eu m-am întors din Italia. Am stat de vorbă cu cineva, care mi-a spus că singurul lucru pe care-l puteam face era o asociație pentru protecția animalelor, pentru că atunci se schimbă lucrurile.

Citeste si: Mihai Călin a trăit şocul vieţii, după ce a găzduit la el în casă o familie de ucraineni refugiaţi. De necrezut ce s-a întâmplat cu ei- bzi.ro

M-am întors din Italia cu 11 căței și cu ce am mai găsit acasă, ajunsesem undeva la vreo 50 de căței. Într-o zi, înainte de Sfânta Maria, mi-a zis un băiat că în cimitir este un cățel, care plânge de două zile. M-am dus și am găsit un puiuț de pitbull, care avea undeva la 12 zile, abia își deschisese ochișorii. Avea piciorușele din spate rupte, inclusiv coloana. Era deja arcuită. Am îngrijit-o ca pe un copil, Măriuța am botezat-o, pentru că era Sfânta Maria a doua zi. Am îngrijit eu cățelul ăsta ca pe ochii din cap. Astăzi, Măriuța are șase ani. A crescut ca un copil. Atunci am luat hotărârea că eu trebuie să fac ceva. Așa a început totul, cu un cal, cu al doilea cal, cu căței, cu o vacă, cu o găină...”, a declarat Daniela Popovici, pentru WOWbiz.ro

Adapostul Mariuta [Sursa foto: Facebook]

Astăzi, Adăpostul Măriuța are grijă de peste 1000 de suflete, căței, cai, pisici și altele. Aceste suflete au nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet bun:

Asociatia pentru Protecția Animalelor "Mariuta"

BRD Bank

IBAN Ron: RO63BRDE170SV37819291700

IBAN Euro: RO18BRDE170SV40406211700, SWIFT code: BRDEROBU, BIC code: BRDE

PayPal: [email protected]

Revolut: (0732) 358 406

Mancare: https://www.paws-hope.com/asociatia-mariuta/

Formular 230: https://formular230.ro/asociatia-pentru-protectia...