EXCLUSIV! Povestea emoționantă a unui refugiat care a reușit să fugă din Ucraina! Gândul este la prietenul său: "Casa lui e distrusă din cauza bombardamentelor și a rachetelor"

Yevhen așteaptă cu sufletul la gură în fața Ambasadei Ucrainei din București, împreună cu soția sa și mezinul, o speranță că va putea să fugă de războiul de acasă cât mai departe cu putință. Odesa este liniștită, deocamdată, dar panica provocată de sirenele care sună zilnic și de veștile din restul Ucrainei l-au convins să își scoată familia de urgență din

Yevhen: „Au fost atacuri cu rachete în jurul Odesei”

țară.

Europa se așteaptă să primească în jur de cinci milioane de refugiați în următoarea perioadă, dacă Rusia va continua războiul în Ucraina. Până acum, circa 1,7 milioane de cetățeni ucraineni au fugit din calea armatei ruse din 24 februarie până în prezent. Unul dintre aceștia este și Yevhen, un bărbat din Odesa care n-a mai suportat tensiunea din orașul de pe malul Mării Negre, un oraș care se așteaptă să fie bombardat de pe o zi pe alta.

„Mă numesc Yevhen. Sunt din Odesa. Acum e puțină liniște, mai multă liniște decât în Harkov, Nikolaev sau în Kiev, dar este și înfricoșător. Am avut mai multe atacuri cu rachete în diverse clădiri din jurul orașului nostru. Mama și fratele meu sunt acolo. Fratele meu mi-a zis că Odesa este pregătită și că sunt sirene care sună în fiecare zi. Sunt și bombe, dar nu în interiorul orașului, ci în mai multe obiective militare de la marginea orașului. Lumea se ascunde în parcări. Am ajuns aici prin Moldova și am mers direct către București”, le-a spus Yevhen jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Yevhen: „Casa prietenului meu e distrusă”

Yevhen și familia lui sunt doar în trecere prin România și, înfrigurați, au așteptat ca cineva să le strige numele de pe listă, ca să poată obține documentele de călătorie pentru copii de la ambasada din București.

El și soția se gândesc să meargă la niște prieteni în Bulgaria, dar războiul ar fi, încă, prea aproape pentru ca să poată dormi liniștiți.

O simplă poză atașată pașaportului mamei ar fi suficientă pentru ca familia lui Yevhen să lase războiul și suferința de acasă la mii de kilometri în urmă.

„Sunt tatăl a trei copii. De asta am putut să-mi iau familia. Sunt aici cu soția mea și cu băiatul meu cel mic. Ceilalți doi sunt cu mama soției. Am mulți prieteni în Harkov, în Kiev și în Nikolaev...este groaznic acolo! Mai ales în Harkov! Este bombardat în fiecare zi. Prietenul meu de acolo a stat într-un loc sigur, în subteran, câteva zile bune. Casa lui e distrusă, lăsată fără ferestre, din cauza bombardamentelor și a rachetelor. A plecat din Harkov în urmă cu două zile, cu trenul, la Kiev, dar și acolo e cam la fel. Trenurile sunt aglomerate, granițele sunt aglomerate, așa că e greu dacă vrei să-ți muți copiii”, le-a mărturisit întristat Yevhen jurnaliștilor WOWbiz.ro.