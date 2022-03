EXCLUSIV! Povestea Tatianei, o profesoară în vârstă de 70 de ani, care a fugit a doua oară de război! S-a despărțit în lacrimi de nepoții și elevii săi: „Trei zile am făcut pe drum”

In articol:

Tatiana a fost forțată să părăsească Luhanksul în 2014 pentru a se muta în Kiev, unde își dorea doar să se simtă în siguranță și aproape de familia ei.

Tatiana: „Când au început luptele în Luhansk, m-am mutat în Kiev cu nepotul meu nou-născut.”

Nu și-a închipuit niciodată că 8 ani mai târziu viața avea s-o pună din nou la grea încercare odată cu războiul, care a luat-o de lângă nepoții și elevii ei.

Am găsit-o pe doamna Tatiana, o profesoară refugiată din Ucraina, în Gara de Nord [Sursa foto: wowbiz.ro]

Am întâlnit-o pe Tatiana în Gara de Nord din București, un loc care a devenit ca un mic refugiu pentru ucrainenii care vor să scape de război. Zilnic vin trenuri cu sute de oameni flămânzi, obosiți și, nu de puține ori, fără banii necesari pentru a călători mai departe în Europa, iar echipele de voluntari fac tot ce le stă în putere să le ofere un sprijin. Cu mersul chinuit din cauza problemelor la șold și cu durere în ochi, Tatiana ne-a spus că șansa ei de a fugi din Kiev, un oraș care rezistă cu îndârjire în fața armatei ruse, a fost un culoar umanitar creat pentru sinagoga de care aparține.

Crimele de război de care este acuzată Rusia de la invadarea Ucrainei îi aduc aminte învățătoarei de mărturiile șocante despre masacrul de la Babi Yar din septembrie 1941, unul dintre cele mai mari masacre din istoria Holocaustului, când armata Germaniei Naziste a omorât peste 30.000 de evrei într-o râpă, în timpul campaniei împotriva Uniunii Sovietice. Tatiana poartă mereu cu ea insigna Babi Yar, cea care înseamnă pentru evreii din Ucraina speranța că pot renaște din suferință.

Citeste si: Bijuteriile pe 4 roți ”uitate” în Iași, după războiul din Ucraina. Aeroportul, expoziție în aer liber. Un Rolls Royce Wraith este vedetă (FOTO)- bzi.ro

„Sunt învățătoare de clase primare de 40 de ani. În 2014 eu locuiam în Luhansk, în orașul Pervomaisk. Nici nu știu ce să vă zic...dacă vin din Rusia sau Ucraina. Când au început luptele în Luhansk, m-am mutat în Kiev cu nepotul meu nou-născut. Acum am fugit din Kiev. Anul acesta, nepotul meu termină clasa I și nepoata clasa a XI-a. Nu am putut să-mi iau nepoții cu mine din cauza problemelor de sănătate. La două zile după ce am plecat, nepoții s-au dus în zona Carpaților, mai aproape de România. Am plecat pe 8 martie printr-o sinagogă. A fost ca un culoar de binefacere. Cei de acolo ne-au zis că cei care au origini evreiești pot să meargă cu ei până în Israel. Nu am putut merge până acolo. Până la Chișinău am tremurat toată și, după, am intrat în România. Am făcut aproape 3 zile pe drum.(...) Am o problemă cu telefonul și nu am mai vorbit cu nimeni din Kiev. Am auzit doar știrile din tren. E a treia gară în care ajung azi”, le-a spus Tatiana jurnaliștilor WOWbiz.

Citeste si: EXCLUSIV! Olga și-a salvat băieții din calea războiului și și-a luat adio de la soț, rămas să apere Odesa: „Ne dorim să rămânem în România”

Tatiana: „Când m-au ajutat oamenii din Chișinău, mi-a dispărut toată frica!”

Dacă Babi Yar amintește de unul dintre cele mai negre episoade din trecutul omenirii și de decadența Germaniei în Al Doilea Război Mondial, războiul de zilele acestea au transformat Germania și, în fapt, întreaga Europă în tărâmuri ale speranței și omeniei pentru Tatiana și alte milioane de ucraineni. Generozitatea românilor și a moldovenilor de peste Prut au emoționat-o pe învățătoarea din Luhanks și, chiar dacă recunoaște că se aventurează în necunoscut, spune că va lupta, așa cum a făcut-o mereu, ca să își revadă într-o bună zi familia și patria.

„Mi-a fost frică în 2013, când am avut probleme cu proteza de șold și m-au operat de cinci ori. Când m-au ajutat oamenii în Chișinău și m-au cărat dintr-un tren în altul, mi-a dispărut toată frica! Acum nu mi-e frică! În 2014, când s-a născut nepotul meu, am înțeles că trebuie să merg mai departe și trăiesc pentru el.(...) Vreau să ajung în Germania și nu am bani suficienți. Nu cunosc pe nimeni acolo, dar țin drumul Germaniei și văd ce fac acolo. Știu un pic de germană și sper să reușesc.(...) După toată peripeția asta cu războiul, lumea își va schimba părerea total despre popoare. Nici în Republica Moldova, nici în România, nu ne-am așteptat la un astfel de ajutor. Până acum, când auzeam de războiul din Siria, noi compătimeam. Acum trecem noi prin asta și simțim pe pielea noastră! Lumea o să înțeleagă mai bine ce înseamnă un război”, a mărturisit Tatiana.