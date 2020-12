EXCLUSIV! Prima fotografie cu bebelușul lui Ștefan Stan! Micuța Elif a ajuns deja acasă! "S-a oprit pământul de bucurie!!! Te iubim!"

Ștefan Stan și Simona au devenit părinți pentru prima dată! Prima fotografie cu micuța, în exclusivitate pe WOWbiz.ro.

Ștefan Stan s-a declarat cel mai fericit om de pe pământ, după ce soția lui a născut o fetiță perfect sănătoasă. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată, iar proaspăta mămică a născut prin cezariană. După o perioadă în care s-au descurcat mai greu din cauza pandemiei de coronavirus, cei doi se pot bucura în sfârșit de prezența bebelușului în viața lor. (Citeste si: Gestul emoționat făcut de Ștefan Stan pentru soția lui! Toată lumea a rămas șocată atunci când a văzut că a închiriat o sală de cinematograf pentru ea! IMAGINI EXCLUSIVE)

„Mă simt cel mai fericit om de pe pământ, cel mai împlinit și parcă de unde aveam puteri să merg mai departe și să răzbesc în viață...acum, cu această fetiță minunată, puterile mi s-au dublat, voința s-a dublat, totul s-a multiplicat”, este prima declarație a lui Ștefan Stan, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ștefan Stan și Simona s-au mutat la casă! Cum s-au pregătit pentru venirea pe lume a micuței lor

Cei doi soți s-au pregătit până la ultimul detaliu pentru venirea pe lume a fetiței lor. Ștefan Stan a declarat că anul acesta a fost unul mai dificil și a fost nevoie să facă mai multe eforturi financiare, însă visul lor de a se muta s-a îndeplinit și au reușit să facă și camera mult visată pentru bebelușul lor.

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O așteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră. Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuța are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deși a fost destul de greu. Nu știam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte așa cum aveam înainte, ca de altfel toți artiștii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupați să ne amenajăm cuibul și să o așteptăm pe prințesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria și camera ei”, a declarat Ștefan Stan.